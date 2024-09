Snapdragon 8 Gen 5 z rdzeniami 5 GHz. Duży skok mocy i dwie wersje

Chociaż Snapdragon 8 Gen 4 jeszcze nie miał swojej premiery, już pojawiają się pierwsze doniesienia o następnej generacji układów SoC firmy Qualcomm – czyli Snapdragon 8 Gen 5.

Snapdragon 8 Gen 4 będzie miał swoją premierę w przyszłym miesiącu i choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, wiadomo, że układ będzie miał nieco inną niż poprzednie generacje aranżację rdzeni CPU.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie dwóch, zamiast jednego, szybkich rdzeni Prime z taktowaniem 4,09 GHz lub według nowych przecieków 4,2 GHz albo nawet 4,37 GHz oraz sześciu mniej wydajnych, ale energooszczędnych o niższym taktowaniu 3,53 GHz. Zamiast trzech klastrów z obecnego Snapdragona 8 Gen 3 mają być więc tylko dwa, a ciężar najbardziej wymagających zadań spocznie na głównej parze Prime.

Snapdragon 8 Gen 5 znów mocno przyspieszy

Jak wynika z doniesień Digital Chat Station przyszła, piąta generacja układów Qualcomma będzie kontynuować nową aranżację rdzeni, ale Snapdragon 8 Gen 5 jeszcze bardziej przyspieszy. Najmocniejsze rdzenie Prime o nazwie kodowej Pegasus mają się rozpędzić aż do 5 GHz. Pozostałe sześć rdzeni też nie będzie próżnować – ich taktowanie z kolei wyniesie aż 4 GHz. To duży skok mocy, o rozpiętości, która kiedyś osiągana była między dwoma generacjami SoC.

Z innych doniesień wynika, że Snapdragon 8 Gen 5 powstanie w dwóch wersjach, co nie jest już specjalną nowością. Pierwszy wariant układu, przeznaczony dla telefonów z serii Galaxy S, będzie produkowany przez Samsunga w procesie technologicznym SF2 (2 nm) – ma to być Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy. Podobne jednostki znamy z obecnych na rynku telefonów. Taktowanie rdzeni w tym modelu SoC pozostaje nieznane.

Z kolei wspomniane 5 GHz i 4 GHz dotyczyć ma standardowej wersji Snapdragona 8 Gen 5, która ma być z kolei proudkowan przez TSMC w litografii N3P (3 nm). Układ dla Samsunga już z racji wykorzystania procesu 2 nm może okazać się bardziej wydany – bo nie tylko szybki, ale również bardziej energooszczędny i zapewniający wyższą kulturę pracy. Samo taktowanie rdzeni CPU może być jednak minimalnie niższe.

Pojawiające się dziś przecieki na temat Snapdragona 8 Gen 5 odzwierciedlają raczej kierunek poszukiwań Qualcomma, a nie już podjęte decyzje, więc finalnie jeszcze może sporo się zmienić. Jedno nie pozostaje wątpliwości – flagowe układy SoC dalej będą przyspieszać, przekraczając kolejne granice, jeszcze bardziej odstając od realnych potrzeb aplikacji i gier w smartfonach i tabletach z Androidem. Może jednak w końcu przyniesie to też nowe, kluczowe zmiany i zastosowania w systemie operacyjnym?

