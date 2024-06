Snapdragon 8 Gen 4 sięgnie po rozwiązania z PC-tów. Będzie wydajniej

Snapdragon 8 Gen 4 jako pierwszy układ mobilny ma wykorzystać rozwiązania, które doskonale znane są już w sprzęcie komputerowym. Może to przynieść duży skok pod kątem wydajności.

Snapdragon 8 Gen 4 ma być układem niezwykle drogim, co automatycznie przełoży się na wyższe ceny smartfonów. Jednym z powodów jest nie tylko niższy proces technologiczny i tym samym bardziej kosztowna produkcja, ale też nowe rozwiązania zastosowane w SoC. Jedno z nich zostało zaczerpnięte z PC-tów, a konkretnie kart graficznych NVIDII i AMD.

Snapdragon 8 Gen 4 z wydajniejszą grafiką

Większość graczy prawdopodobnie słyszała o terminie Frame Generation lub generowanie klatek. Już od jakiegoś czasu jest to rozwiązanie wykorzystywane w grach komputerowych. Możemy je włączyć zarówno na kartach graficznych NVIDII, AMD, jak i Intela.

Działanie tego jest bardzo proste. W skrócie można powiedzieć, że pomiędzy natywnie wygenerowane klatki dodawane są dodatkowe, stworzone przez sztuczną inteligencję. Te powstają na bazie informacji z karty graficznej oraz silnika gry. Przekłada się to na dużo wyższa płynność rozgrywki.

Teraz z podobnego rozwiązania ma korzystać Snapdragon 8 Gen 4. Układ będzie wyposażony w procesor graficzny Adreno 830, który obsłuży technologię interpolacji. To nic innego, jak kolejna, wymyślna nazwa dla generowania klatek. Pytanie brzmi — jak wielu twórców gier zdecyduje się na zaimplementowanie tego rozwiązania w swoich grach. Może to też otworzyć drzwi do większej liczby gier AAA na smartfonach, chociaż Assassin's Creed Mirage i seria Resident Evil nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem na iPhone'ach.

Z drugiej strony Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, dzięki generowaniu klatek, może pozwolić na granie w Genshin Impact z płynnością ponad 120 klatek na sekundę. Co ciekawe, generowanie klatek ma być dostępne także na Snapdragonach 8 Gen 3, w tym modelu 8s Gen 3.

