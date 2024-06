Miały być hitem na nowych iPhone'ach i iPadach, ale są porażką

Wraz z premierą pierwszych urządzeń z układem Apple A17 Pro w App Store zaczęły pojawiać się pełnoprawne gry AAA, które wcześniej dostępne były tylko na PC-tach i konsolach. Jednak nie są one wielkim hitem.

iPhone'y 15 Pro wyposażone są w układ Apple A17 Pro, który, jako pierwszy w historii firmy z Cupertino, sprzętowo obsługuje śledzenie promieni. Jest on na tyle wydajny, że można na nim uruchamiać gry pierwotnie dostępne na konsolach i komputerach.

Na dowód tego Apple przekonał wydawców, aby dodali do App Store swoje gry AAA. W ten sposób na telefonie możemy grać między innymi w Resident Evil Village oraz Assassin's Creed Mirage. Jednak średnio interesują one samych użytkowników.

Najnowszy raport MobileGamer.biz pokazuje, że wspominane gry AAA na urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem są komercyjną porażką. Weźmy na przykład Assassin's Creed Mirage. Gra co prawda została pobrana 123 tys. razy, ale mniej niż 3 tys. ludzi zdecydowało się zapłacić za nią 49,99 dolarów, aby odblokować pełną wersję. Poza tym dzienna liczba pobrać spadła do poziomu poniżej 3 tys.

Patrząc na najlepsze mobilne gry premium, widzimy, że wiele z nich to tytuły niezależne. Gry te zazwyczaj charakteryzują się prostszym sterowaniem, przedkładają unikalne style artystyczne nad wysokiej klasy grafikę i nadają się do krótszych sesji gry. Są to typowe atrybuty udanych gier mobilnych free-to-play.