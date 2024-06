Apple iPhone 16 Pro Max z unikalną baterią

Nowe regulacje UE mogą zmienić raz na zawsze iPhone'y. Projekt Apple iPhone 16 Pro Max będzie zupełnie inny niż do tej pory i ta zmiana Wam się spodoba.

Apple iPhone 16 Pro Max będzie poligonem doświadczalnym dla firmy

Apple ma kilka lat na dostosowanie się do rosnących wymagań UE w kontekście ułatwienia konsumentom procesu wymiany akumulatora. Jest to część legislacji mającej na celu redukcję odpadów bateryjnych. Najnowsze doniesienia mówią, że Apple pracuje nad baterią do iPhone'a ze stalową obudową, co pozwoli na rezygnację z kleju używanego do jej mocowania.

Przynajmniej jeden iPhone w 2024 roku, wszystkie od 2025 roku

Jak donosi serwis The Information baterię będzie można wymienić, stosując prąd elektryczny, zamiast walczyć z klejem. Technologia ta nosi nazwę "elektrycznie indukowane odklejanie adhezyjne". Rozwiązanie może zadebiutować w co najmniej jednym modelu iPhone'a 16 w tym roku, co pozwoli Apple przetestować ją na masowo produkowanym urządzeniu.

Zazwyczaj Apple testuje nowe rozwiązania w swoim najdroższym modelu, stąd przypuszczenia, że to użytkownicy iPhone'ów 16 Pro Max będą mieli teraz szybsze wymiany akumulatorów, gdy zajdzie taka potrzeba. Otwartym pozostaje przy tym pytanie, czy aby na pewno wymiany te będą tańsze niż obecne 400-500 zł w autoryzowanych punktach.

Co więcej, akumulator będzie miał większą gęstość, a to może przełożyć się na dłuższy czas pracy. Stalowa obudowa będzie również ułatwiała rozpraszanie ciepła.

