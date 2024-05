Apple iPhone 16 Pro z najjaśniejszym ekranem w historii

Jasny, czytelny w każdych warunkach ekran to jedna z kluczowych cech współczesnych smartfonów. Producenci dostarczają je coraz jaśniejsze, ale czy to ma jeszcze sens?

Jak donosi Instant Digital, Apple w nadchodzących iPhone'ach podbije maksymalną jasność swoich wyświetlaczy. Skok ma tym razem wynieść dla modelu 16 Pro aż 20% względem poprzednika. Oznaczałoby to podniesienie jasności dla treści SDR z 1000 nitów do 1200 nitów.

Apple przy tym nie spieszy się ze skokami jasności wyświetlaczy - 1000 nitów to standard niezmieniony od czasów iPhone 13 Pro, a 2000 nitów dla treści HDR od iPhone 14 Pro. Jeśli podniesienie jasności ekranu dotyczyć będzie też treści HDR możemy spodziewać się maksymalnie 2400 nitów. Wyświetlacze MLA OLED dla Apple dostarczyć mają Samsung i LG.

Dodatkowa warstwa soczewek MLA zapewnić ma kierowanie światła precyzyjniej w stronę użytkownika i mowa jest tutaj o zwiększeniu efektywnej jasności bez podniesienia konsumpcji energii przez wyświetlacz. Według plotek ramki nowych iPhone'ów mogą przy okazji kolejny raz stracić na grubości, przez co telefony pomieszczą większe ekrany 6,2 i 6,9 cala.

Zobacz: Tak ma wyglądać iPhone 16 Pro. Jedna zmiana na pewno Was ucieszy

Durny wyścig na nity

Wracając jeszcze do tematu podbijania jasności ekranów, to kolejny na rynku mobilnym abstrakcyjny wyścig. Podobny do tego z szybkim ładowaniem czy liczbą megapikseli w aparatach. W pewnych granicach korzyść z większych liczb jest oczywiście odczuwalna, ale zaczyna nas też zalewać fala bzdur. Ostatnio zapowiedziany Realme GT Neo6, pomimo że to taki oszukiwany flagowiec ze Snapdragonem 8s Gen 3, chwali się jasnością ekranu aż 6000 nitów.

Oczywiście to wartość wyłącznie dla treści HDR i wyświetlana dosłownie przez ułamek sekundy. Mobilne ekrany OLED nie są w stanie utrzymywać tak wysokich jasności ani przez dłuższy czas, ani dla całego ekranu. Wyskoczy więc podczas filmu na ekranie słoneczko, błyśnie i zniknie. W skrócie, nie dajmy się zwariować i omamić kolejną wojną na cyferki. Do normalnych treści, tych nie-HDR, a więc tego, co oglądamy na ekranie telefonu przez 99 czy 100% czasu, 1000 nitów wystarcza z okładem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł

Źródło tekstu: BGR, oprac. wł