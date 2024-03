Tak ma wyglądać iPhone 16 Pro. Jedna zmiana na pewno Was ucieszy

iPhone 16 Pro odsłania pierwsze karty. Według nowych grafik powróci funkcja, już wiele lat temu można było znaleźć na smartfonach konkurencji.

Do premiery nowych iPhone'ów zostało jeszcze trochę czasu, jednak w sieci już zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na ich temat. Do jednej z ciekawszych dotarł serwis 91mobiles, na łamach którego opublikowano schemat nadchodzącego iPhone'a 16 Pro.

iPhone 16 Pro z większym ekranem i przyciskiem aparatu

Grafiki ujawniają przede wszystkim design nowego modelu, choć tu oczywiście nie należy nastawiać się na rewolucję. iPhone 16 Pro ma wyglądać bardzo podobnie do swojego poprzednika. Będzie jednak od niego nieznacznie większy. Według najnowszych doniesień urządzenie ma mieć wymiary 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Niewykluczone, że dzięki temu producentowi uda się zmieścić większy wyświetlacz o przekątnej 6,3".

To, co dostaniemy praktycznie na pewno, to aparat tele z pięciokrotnym przybliżeniem. W ten sposób iPhone 16 Pro i Pro Max ponownie zrównałyby się, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne.

Najciekawszą nowością wydaje się jednak obecność dodatkowego przycisku umieszczonego po prawej stronie obudowy, Ma on pełnić rolę spustu migawki, pozwalając na wygodniejsze robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Jestem przekonany, że to jedna z tych funkcji, którą fani absolutnie pokochają. Skąd ta pewność? Bo kochali ją dobrych kilkanaście lat temu, kiedy podobny przycisk można było znaleźć np. na smartfonach Sony. Fajnie, że Apple ma zamiar odkurzyć ten pomysł - szkoda, że dopiero teraz.

Premiery nowych iPhone'ów spodziewamy na jesień tego roku. Prawdopodobnie mówimy tu o drugiej połowie września, tak jak miało to miejsce w przypadku kilku ostatnich generacji.

