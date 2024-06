iPhone 16 usunie jedną z największych wad iPhone'ów 15

iPhone 15 Pro miał problem z przegrzewaniem, którego winowajcą była nowa bateria. Nowe modele z serii iPhone 16 mają to naprawić.

Krótko po premierze okazało się, że iPhone 15 Pro ma poważny problem. Smartfon mocno się nagrzewał. Apple wydał aktualizację, która miała naprawić błąd, ale udało się to tylko połowicznie. Część użytkowników nadal narzekało na wysokie temperatury. W przypadku iPhone'ów 16 problem ma być całkowicie wyeliminowany.

iPhone'y 16 z nową baterią

Problem z przegrzewaniem się iPhone'ów 15 Pro był spowodowany baterią. Częściowo udało się go wyeliminować za sprawą aktualizacji oprogramowania, ale nadal daleko było od ideału. Dlatego firma z Cupertino ma w nowych modelach zastosować nową wersję akumulatorów, które nie będą się aż tak nagrzewać.

Zdjęciami nowych baterii do iPhone'ów pochwalił się użytkownik Majin Bu na Twitterze. Wynika z nich, że Apple opracowało nowy akumulator. Ma on dokładnie taki sam kształt, w jak w modelach 15 Pro, ale zamiast foliowej obudowy zastosowano metalową osłonę. Dzięki temu ciepło ma być rozpraszane efektywnej, co powinno przełożyć się na niższe temperatury. Poza tym firma z Cupertino miała też opracować nowe złącze baterii.

Wcześniejsze plotki wspominały też o zastosowaniu grafenu zamiast miedzi, bo ma on lepszą przewodność cieplną. Jednak to wciąż tylko plotka, co do której nie mamy 100-procentowej pewności. Nie zmienia to faktu, że Apple zdaje sobie sprawę z problemu i chce mu zaradzić. To się chwali.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com, Twitter (@Majin Bu)

Źródło tekstu: PhoneArena