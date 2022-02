Samsung Galaxy S22 Ultra – ruszyła sprzedaż nowego flagowca z rysikiem

Samsung uruchomił sprzedaż nowego flagowego smartfonu. Model Galaxy S22 Ultra wyróżnia się chowanym wewnątrz obudowy rysikiem S Pen, co było do tej pory cechą charakterystyczną smartfonów z linii Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra to urządzenie, które w pewnym sensie stanowi kontynuację dwóch flagowych linii urządzeń koreańskiego producenta. Nazwą nawiązuje do serii S, ale pod względem wyglądu i wyposażenia to zdecydowanie bardziej następca modelu Galaxy Note20 Ultra z 2020 roku. Chodzi przede wszystkim o pozbawioną zaokrągleń na rogach obudowę oraz kryjący się w niej rysik S Pen. Co prawda już ekran w Galaxy S21 Ultra umożliwiał obsługę za pomocą rysika, ale był on sprzedawany oddzielnie i chował się w specjalnie do tego przystosowanym etui. W przypadku najnowszego smartfonu jest inaczej – S Pen stanowi jego podstawowe wyposażenie.

Rysik S Pen sprawia, że obsługa urządzenia wchodzi na zupełnie nowy poziom. Robienie notatek czy szkiców, ale także korzystanie z wielu aplikacji staje się przyjemniejsze i bardziej efektywne. Kto raz spróbuje, może już nie chcieć innego sposobu korzystania z dotykowego ekranu smartfonu. Sam należę do takich osób.

Galaxy S22 Ultra to jednak nie tylko rysik. To także świetne wyposażenie oraz wysoka wydajność działania. Za to ostatnie odpowiada nowy chipset Exynos 2200, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u i 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej. Liczyć tu możemy na komplet nowoczesnych standardów łączności, takich jak 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 czy NFC. Smartfon oferuje też funkcję DeX, dzięki czemu po podłączeniu telefonu do zewnętrznego ekranu (przewodowo lub bezprzewodowo) otrzymamy namiastkę komputera stacjonarnego. Nie zabrakło tu również odbiornika satelitarnych systemów nawigacyjnych, takich jak GPS, Glonass czy Galileo. Są też głośniki stereo tuningowane przez AKG oraz szybki port USB-C.

Najnowszy smartfon Samsunga ma szklano-aluminiową obudowę, która jest odporna na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Prawie cały przód zajmuje 6,8-calowy wyświetlacz Dynami AMOLED 2X o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli. Potrafi on dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania obrazu, aż do poziomu 120 Hz, a jego maksymalna jasność w szczycie to 1750 nitów (tyle podaje producent). Pod dolną powierzchnią ekranu schowano ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, natomiast w górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 40 Mpix (f/2.2). Tylny zestaw składa się z czterech aparatów w konfiguracji: 108 Mpix (f/1.8, PDAF, Laser AF, OIS) + 12 Mpix (ultraszeroki kąt, f/2.2, PDAF, Super Steady) + 10 Mpix (teleobiektyw, zoom optyczny 10x, f/4.9, PDAF, OIS) + 10 Mpix (teleobiektyw, zoom optyczny 3x, F/2.4, PDAF, OIS).

Galaxy S22 Ultra jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować przewodowo (45 W) oraz bezprzewodowo (15 W). Jest też funkcja bezprzewodowego ładowania zwrotnego, dzięki czemu energię zgromadzoną w baterii smartfonu można wykorzystać do zasilenia przez indukcję innego urządzenia, na przykład innego telefonu lub zegarka. Nad całością czuwa system Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy S22 Ultra jest już dostępny w sprzedaży między innymi w sklepie internetowym na stronie samsung.pl, a także w sieciach handlowych i u operatorów telekomunikacyjnych. Wybierać można spośród kilku wersji kolorystycznych: burgundowej, czarnej, białej i zielonej. Na samsung.pl można też wybrać dodatkowe kolory: szary, niebieski i czerwony, ale trzeba będzie na nie nieco dłużej poczekać, nawet do 7 tygodni w przypadku koloru czerwonego).

Jeśli chodzi o ceny, te są wysokie i wynoszą:

5899 zł za 8/128 GB,

za 8/128 GB, 6399 zł za 12/256 GB,

za 12/256 GB, 6899 zł za 12/512 GB.

