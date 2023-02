Samsung chce być jak... Xiaomi. Po cichu wypuścił nowy telefon

Samsung Galaxy A14 4G to nowy smartfon w ofercie koreańskiego producenta. Szykuje się budżetowa propozycja dla oszczędnych.

Jeszcze do niedawna niekwestionowanym królem segmentu tanich, dobrze wyposażonych smartfońow było Xiaomi. Nie wiem jak Wy, ale ja w życiu bym nie pomyślał, że tytuł ten może mu odebrać... Samsung. Niewiarygodne, prawda? A jednak!

W ofercie Koreańczyków znajdziemy aktualnie kilka ciekawych modeli budżetowych. Już niebawem ich lista powiększy się o kolejny model: Samsunga Galaxy A14 4G.

Samsung Galaxy A14 4G - specyfikacja

Telefon wyposażono w wyświetlacz PLS o przekątnej 6,6" oraz rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast procesor MediaTek Helio G80. Dostępne będą dwie konfiguracje pamięci: 4/64 GB oraz 6/128 GB.

Na pleckach znalazł się komplet trzech aparatów: głównej jednostki o rozdzielczości 50 Mpix, modułu ultraszerokiego 5 Mpix oraz makro 2 Mpix. Do tego dochodzi aparat przedni o rozdzielczości 13 Mpix.

Jak można się domyślić z nazwy, telefon nie obsługuje łączności 5G. Wyposażono go za to w Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac oraz NFC.

Całość pracuje pod kontrolą Androida. W oficjalnej specyfikacji nie znajdziemy konkretnej wersji, ale można przypuszczać, że będzie to najnowszy Android 13. Energię dostarcza natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety Samsung Galaxy A14 4G nie wspiera żadnej technologii szybkiego ładowania.

Samsung Galaxy A14 4G - dostępność

Samsung Galaxy A14 4G bez wielkiej pompy pojawił się na malezyjskiej oficjalnej stronie producenta i jest to póki co jedyny rynek, na którym obecność telefonu została potwierdzona. Wydaje się jednak, że jego pojawienie się w Polsce to tylko kwestia czasu. Jeśli producent nie przesadzi z ceną, jest szansa, że dostaniemy całkiem atrakcyjną propozycję dla mniej wymagających użytkowników.

