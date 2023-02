Samsung Galaxy S23 Ultra ma rozwiązanie z... iPhone'a 4

Specjaliści z iFixit, analizując możliwości serwisowania najnowszego samsunga, odkryli ciekawą osobliwość.

Już szybki rzut oka na Galaxy S23 Ultra ujawnia, że smartfon ten niewiele różni się od swego poprzednika – S22 Ultra. Pod maską wcale nie jest inaczej. Pojawia się jednak cecha, której wcześniej w samsungach nie widzieliśmy. Za to miał ją kultowy już iPhone 4 z 2010 roku.

Akumulator topowego Galaxy zyskał wygodny języczek, który pozwala wymontować go bez użycia narzędzi do podważania – raportuje iFixit. Co prawda aż tak prosto nie jest, bo mimo dodania elementu chwytnego pozostawiono klej, więc grzanie i odrobina siły wciąż są potrzebne, ale w ogólnym rozrachunku według fachowców zmianę można zaliczyć na plus.

Aczkolwiek ciekawostka jest taka, że Apple analogiczne rozwiązanie zdołał już porzucić. Współczesne modele iPhone'ów też mają przy akumulatorze niewielki języczek, ale ten służy nie do wyjęcia pakietu per se, lecz do wyszarpania spod spodu warstwy kleju.

Ostatecznie Samsung Galaxy S23 Ultra pod względem łatwości naprawy i konserwacji otrzymał od iFixit ocenę 4/10. To „oczko” wyżej niż w przypadku poprzednika. Niestety producent w dalszym ciągu nie udostępnia ani instrukcji serwisowej, ani otwartego dla szerszej publiki sklepu z częściami zamiennymi – a sam telefon jest w wielu miejscach klejony mocnym spoiwem.

