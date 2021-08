Samsung Galaxy A12 Nacho - nowy budżetowiec z Exynosem

W Europie zadebiutował nowy, budżetowy smartfon Samsunga. Galaxy A12 Nacho różni się od podstawowego A12 obecnością Exynosa 850 w miejsce układu MediaTek Helio P35.

Samsung Galaxy A12 Nacho to nowy tani smartfon koreańskiego producenta, który jest w zasadzie modelem A12 z nieco zmienioną specyfikacją. Główna zmiana to chipset Exynos 850 zamontowany w miejsce układu MediaTek Helio P35. Współpracuje on z następującymi konfiguracjami pamięci: 3/32 GB, 4/64 GB i 4/128 GB. W każdym przypadku przestrzeń na dane można rozszerzyć o dodatkowy 1 TB za pomocą kart pamięci microSD.

Reszta specyfikacji jest taka sama, jak w zaprezentowanym wcześniej smartfonie. Jego dane techniczne znajdziesz w naszym katalogu (patrz link poniżej). Galaxy A12 Nacho pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Dostępność i cena

Galaxy A12 Nacho jest dostępny w przedsprzedaży w Niemczech, pojawił się też w Rosji. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: biała, czarna, czerwona i niebieska. U naszych zachodnich sąsiadów wariant 4/64 GB kosztuje 179 euro (818 zł).

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung