Xiaomi Mi Mix 4 – poznaliśmy specyfikację telefonu

10 sierpnia tego roku, czyli już jutro, odbędzie się oficjalna prezentacja smartfonu Xiaomi Mi Mix 4. Zanim to nastąpi, możemy się bliżej przyjrzeć specyfikacji tego urządzenia dzięki ostatnim publikacjom w Internecie.

Xiaomi Mi Mix 4, jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, to smartfon wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli. W ekranie nie ma żadnego wcięcia lub wycięcia, ponieważ obiektyw przedniego aparatu fotograficznego został całkowicie schowany pod powierzchnią wyświetlacza. Główny aparat z tyłu ma matrycę Samsung HMX o rozdzielczości 108 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu. Znajdziemy tu również dwa dodatkowe aparaty, w tym teleobiektyw peryskopowy, a to wszystko z zoomem do 100x.

Jak przystało na flagowe urządzenie, wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 888, który współpracuje z 12 GB RAM-u (LPPDDR5) i 1 TB pamięci masowej (UFS 3.1). Urządzenie zostało wyposażone w łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Całość zamknięta jest w obudowie odpornej na działanie wody i pyłów (IP68) oraz jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 80 W. Mi Mix 4 pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 2.5.

Oficjalna premiera smartfonu Xiaomi Mi Mix 4 odbędzie się już jutro, 10 sierpnia 2021 roku. Również jutro zadebiutuje nowy tablet chińskiego producenta, Mi Pad 5.

