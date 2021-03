Xiaomi Mi Mix 4 będzie posiadał rewolucyjny aparat z płynną soczewką

W ramach zapowiedzi nowego smartfona z serii Mi Mix Xiaomi potwierdziło, że będzie on wyposażony w niecodzienny aparat, wykorzystujący nową technologię.

Aparat nowego urządzenia z serii Mi Mix będzie wyposażony w obiektyw z płynną soczewką. Technologia ta miała zostać opracowana przez Xiaomi i jest inspirowana sposobem, w jaki ludzkie oko dostosowuje się do obserwowania obiektów na różnej odległości.

Niecodzienny aparat ma wykorzystywać przeźroczystą ciecz o wysokiej przepuszczalności światła, zabezpieczoną bardzo cienką warstwą tworzywa. Taka konstrukcja będzie mogła błyskawicznie zmienić swoją krzywiznę, pozwalając na szybkie dostosowanie punktu ostrości lub redukcję zniekształceń. Wydaje się, że w teorii takie rozwiązanie mogłoby pozwolić nawet na zmianę ogniskowej, ale nie wiadomo czy implementacja Xiaomi pójdzie aż tak daleko - producent w każdym razie się tym nie chwali.

Oczywiście niecodzienny aparat to nie jedyny powód, by zainteresować się nowym smartfonem z serii Mi Mix. Urządzenie będzie także pierwszym telefonem Xiaomi wyposażonym w składany wyświetlacz, podobny do tego znanego chociażby z Samsunga Galaxy Z Fold 2.

Kiedy dowiemy się więcej na jego temat? Już 29 marca, kiedy telefon zostanie zaprezentowany razem z nowymi urządzeniami z rodziny Mi 11.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena