Xiaomi Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra z datą premiery - zadebiutują 29 marca

W oficjalnym zaproszeniu producent potwierdził, że Xiaomi Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra zadebiutują jeszcze w tym miesiącu - konkretnie 29 marca.

Sugestie, że nowe superflagowce Xiaomi mogą zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, pojawiły się już jakiś czas temu w formie niepotwierdzonych plotek. Jak widać było w nich ziarno prawdy (a nawet trochę więcej niż tylko ziarno). W serwisie Weibo producent opublikował zapowiedź wydarzenia, podczas którego zaprezentuje swoje nadchodzące urządzenia.

Xiaomi Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra zostały wymienione z nazwy, co w zasadzie rozwiewa wszystkie wątpliwości co do tego, jakie modele przyjdzie nam zobaczyć. Wydarzenie będzie miało miejsce 29 marca, a więc w najbliższy poniedziałek, o godzinie 12:30 czasu polskiego.

W swojej zapowiedzi Xiaomi obiecuje, że nowe urządzenia będą pretendować do tytułu najlepszych smartfonów z Androidem i trzeba przyznać, jeśli przecieki na temat ich się potwierdzą, mają spore szanse. W szczególności dotyczy to ich możliwości fotograficznych. Wszystko wskazuje na to, że obydwa modele zostaną wyposażone w matryce Samsung ISOCELL GN2 o rozdzielczości 50 MP oraz dodatkowe wyświetlacze z tyłu obudowy, pozwalające na łatwiejsze kadrowanie selfie.

Źródło zdjęć: Weibo, Tech Buff PH

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena