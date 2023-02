Wygląd Realme GT Neo 5 ujawniony. Zobaczcie, jak się świeci

Realme GT Neo 5 zadebiutuje oficjalnie 9 lutego. Przed zbliżającą się premierą producent podaje coraz więcej szczegółów o smartfonie. Dwa nowe filmy ujawniają nietypowe elementy obudowy.

Realme GT Neo 5 pojawia się w zapowiedziach już od dosyć dawna, producent zdążył się też pochwalić szczegółami niezwykle szybkiego ładowania o mocy 240 W, z którego korzysta jego nowość. Pewne wątpliwości dotyczyły jednak wyglądu – smartfon pojawiał się na renderach, ale dopiero filmiki opublikowane przez Realme ujawniają ciekawe szczegóły, w tym fioletowy kolor obudowy, ale nie tylko.

W miejscu, gdzie na renderach Realme GT Neo 5 pojawiało się czarne przedłużenie modułu aparatu, w rzeczywistości kryje się oświetlenie LED, ułożone w kształt zbliżony do prostokąta. Będzie można je personalizować, by świeciło się różnymi kolorami w zależności do sytuacji: na czerwono, żółto, zielono niebiesko czy fioletowo, a w ten sposób smartfon poinformuje nas o powiadomieniach, jak nadchodzące połączenia głosowe, wiadomości czy rozładowana bateria. Niewykluczone też, że doświetlenie będzie wspierać pracę aparatu i kamery.

Wygląda to ciekawie i przypomina trochę smartfony gamingowe. Widać też pewne inspiracje Nothing Phone’em. Nie wszystkim tak zdecydowana stylistyka przypadnie do gustu, ale niewątpliwie smartfon się wyróżnia.

Z tego, co dotychczas wiadomo, Realme GT Neo 5 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz. Sekcję foto reprezentuje główny aparat 50 Mpix z OIS.

Moc do pracy dostarczy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez pamięć RAM LPDDR5 o pojemności do 12 GB. Z kolei pamięć wewnętrzna UFS 3.1 w topowym wariancie będzie miała 1 TB. Smartfon zapewni też łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Wersja z ładowaniem 240 W ma akumulator o pojemności 4600 mAh, jest też wariant 5000 mAh zasilany mocą 150 W. Wszystkim będzie dyrygował Android 13 z interfejsem Realme UI 4.0.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł.