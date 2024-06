OnePlus Nord CE4 Lite 5G już w Polsce. Na start słuchawki za darmo

Zadebiutował długo oczekiwany OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Smartfon skierowany do oszczędnych, ale też wymagających użytkowników wkracza także do Polski, a w promocji na start razem z telefonem można dostać słuchawki OnePlus Nords Buds 2.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to skierowana na globalne rynki wersja Oppo K12x. Telefon oferowany jest w przystępnej cenie, a jednocześnie nie brakuje w nim kilku atutów zachęcających do kupna.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to solidny, budżetowy średniak

OnePlus Nord CE4 Lite 5G kusi ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400). Maksymalne odświeżanie to 120 Hz, a poziom jasności – do 1200 nitów w standardowych zastosowania i nawet do 2100 nitów szczytowo. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Dzięki rozwiązaniu Aqua Touch użytkownik będzie mógł korzystać z funkcji dotykowych ekranu nawet w deszczu. Obudowa telefonu zapewnia ochronę na poziomie IP54 i dostępna jest w kolorach niebieskim Mega Blue i srebrnym Super Silver.

Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo, które – jak przekonuje producent – będzie można podbić do 300% głośności w porównaniu do oryginalnego poziomu.

Sercem OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest już leciwy układ Snapdragon 695 (6 nm) – dziwne, że producent nie wykorzystał jego najnowszej, lekko odświeżonej wersji Snapdragon 6s Gen 3. W pracy pomaga też 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, a na własne dane i aplikacje użytkownik otrzymuje 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 z opcją rozbudowy o kartę microSD (2 TB). Wydajność smartfonu ma zwiększać własna technologia OnePlus Trinity Engine, która optymalizuje pracę pamięci RAM i RAM, co pozwoli np. na działanie w tle 26 aplikacji jednocześnie.

W połączeniach 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest w stanie osiągnąć maksymalną szybkość pobierania 2 Gb/s, ponadto użytkownik może skorzystać z Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, a także USB 2.0 typu C. Nie zabrakło gniazda słuchawkowego jack 3,5 mm.

Sekcję foto tworzą dwa tylne aparaty. Główny wykorzystuje matrycę Sony LYT-600 (1/1,9) o rozdzielczości 50 Mpix, ma też obiektyw z asferycznymi soczewkami ASPH i stabilizację OIS. Aparat pozwoli na uzyskanie zoomu matrycowego 2x. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p w 30 kl./s.

Drugi aparat ma 2 Mpix (f/2,4), jest monochromatyczny, a jego zadaniem jest wspieranie głównej matrycy podczas robienia zdjęć portretowych z naturalnym efektem bokeh. Zdjęcia selfie wykonamy z kolei aparatem 16 Mpix (f/2,4).

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w akumulator o pojemności 5110 mAh. Producent obiecuje 2 dni pracy w standardowym trybie i ponad 18 godzin odtwarzania wideo z YouTube. Jeżeli energii jednak zabraknie, z pomocą przychodzi szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 80 W, które zwiększy stan baterii do 100% w 50 minut. OnePlus chwali się zastosowaniem własnej technologii Battery Health Engine (BHE) wspieranej przez AI. Rozwiązanie to zarządza szybkością ładowania w zależności od zwyczajów użytkownika, a po 1600 cyklach ładowania poziom żywotności akumulatora nie powinien spaść poniżej 80%. Jest też przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 5 mAh.

Wszystkim zarządza Android 14 z interfejsem OxygenOS 14.

czerwiec 2024 191 g, 8.1 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.14.0 5110 mAh, Super Vooc, USB-C

Ceny i dostępność w Polsce

Smartfon OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest dostępny w Polsce w cenie 1299 zł w konfiguracji 8 + 256 GB. Dostępne są warianty: srebrny i niebieski.

Producent przygotował specjalną ofertę na start sprzedaży. Decydując się na zakup OnePlus Nord CE4 Lite 5G do 14 lipca 2024 r, klienci w prezencie otrzymają słuchawki OnePlus Nord Buds 2.

Źródło zdjęć: OnePlus