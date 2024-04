OnePlus Nord 4 i Nord 4 CE Lite - znamy pierwsze szczegóły

Do sieci wyciekły pierwsze szczegóły dotyczące specyfikacji smartfonów OnePlus Nord 4 i Nord 4 CE Lite. Seria Nord doceniana jest za świetny stosunek ceny do jakości, co tym razem czeka na klientów?

OnePlus Nord 4 i Nord 4 CE Lite — kolejne modele w kultowej serii

Premierę OnePlus Nord CE4 śledziliśmy na żywo. Firma doskonale wie, że to średniaki napędzają jej sprzedaż, więc nie obyło się bez transmisji na żywo, niczym przy premierach flagowców. Nie było to jednak ostatnie słowo marki należącej do OPPO i wielkiej rodziny BBK.

OnePlus Nord 4 - a więc flagowy (?) średniak w serii producenta dostanie lepszy procesor. Nie będzie to już Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, znany z modelu Nord CE4, lecz jego udoskonalona wersja Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Plotka głosi, że Nord 4 będzie tak naprawdę rebrandowanym OnePlus Ace 3V, który został przygotowany rynku chińskiego. I nie byłoby to nic nowego, OnePlus był kiedyś hipsterską marką, aż do licznych „zapożyczeń” modeli z portfolio OPPO. Teraz zapożyczenia są przynajmniej w obrębie jednego brandu.

Spodziewać możemy się tym sposobem 6,74-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości FHD+, odświeżania 120 Hz, 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi potrójny moduł aparatów (50, 8 i 16 Mpix), potężny akumulator 5500 mAh i ładowanie aż do 100 W.

A co z OnePlus Nord CE4 Lite?

Na temat tego najprostszego i zarazem najtańszego modelu serii wiemy, na razie niestety niewiele. Spodziewać należy się kontynuacji designu linii Nord i uboższego procesora. W plotkach mowa jest o Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Premiera obu urządzeń nastąpi prawdopodobnie już w najbliższych tygodniach.

Źródło zdjęć: wł