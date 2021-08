OnePlus 6 i OnePlus 6T dostają Androida 11

OnePlus zaprezentował dzisiaj Androida 11 dla swoich dwóch kolejnych urządzeń. Tym razem dobra nowina spotka posiadaczy starszych urządzeń.

Producenci sprzętu niejednokrotnie dawali do zrozumienia, że najchętniej przekonaliby użytkowników do wymiany smartfonów na nowsze modele co dwa lata. Niestety dla nich na najcenniejszych (tzn. najbogatszych) rynkach coraz częściej widzimy trend dłuższego używania telefonu. Doskonale współgra to z trendem coraz dłuższego wsparcia dla kolejnych telefonów. Niestety świat Androida nie dogonił tu jeszcze modeli ze stajni Apple'a. Teraz jednak Androida 11 otrzymują dwa telefony z 2018.

Pierwszy z nich to OnePlus 6, drugi z kolei OnePlus 6T. Na początku lipca chińska marka wydała pierwszą betę nakładki OxygenOS 11 na podstawie Androida 11. Potem oba urządzenia dostały jeszcze dwie wersje beta nadchodzącej aktualizacji. Ostatnia z nich ujrzała zresztą światło dzienne kilka dni temu. Teraz z kolei OnePlus z dumą poinformował, że gotowa jest wersja stabilna OxygenOS 11 (na bazie Androida 11) dla tych smartfonów. Uaktualnienie niezwłocznie zaczęło trafiać na pokłady telefonów. OnePlus ostrzega jednak, że cały proces może trochę zająć.

