Co dziś pokaże OnePlus? Chińczycy szykują coś nowego

Dzisiejszy dzień nie będzie należał wyłącznie do Samsunga. Zadba o to OnePlus, który pokaże coś całkowicie nowego. Najpewniej będzie to testowy egzemplarz nowego telefonu.

Na dzisiaj swoją wielką premierę zapowiedział Samsung. Zobaczymy nowe telefony i zegarki koreańskiej firmy. Zwykle inne firmy dbają, by nie pokazywać żadnych nowych urządzeń w tym samym momencie, co Samsung czy Apple. OnePlus uznał jednak, że nie zaszkodzi spróbować poopalać się światłem odbitym od koreańskiego giganta. Amerykański oddział firmy powiadomił, że już jedenastego sierpnia zobaczymy coś całkowicie nowego. Na pierwszy rzut oka wygląda to na składany smartfon, jednak po bliższym przyjrzeniu się zobaczymy coś innego.

Tak naprawdę widzimy nie jeden elastyczny wyświetlacz, ale dwa połączone. Obecnie na rynku możemy zobaczyć np. działający na takiej zasadzie Microsoft Surface Duo. Nie słyszeliśmy jednak o żadnych nowych smartfonach OnePlusa, a i sama firma zadbałaby o większą formę premiery takiego telefonu. Najprawdopodobniej zobaczymy po prostu testowy model takiego urządzenia i usłyszymy oficjalne potwierdzenie prowadzonych prac. Miejmy nadzieję, że OnePlus nie ma zamiaru wchodzić na nowy rynek bez dokończonego i przemyślanego projektu.

Źródło zdjęć: oneplus

Źródło tekstu: OnePlus