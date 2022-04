Motorola Moto G50 dostaje Androida 12. W pierwszej kolejności są to konkretne telefony w Wielkiej Brytanii.

Motorola niedawno uaktualniła do kolejnej wersji Androida smartfon Motorola Moto G200 5G. Teraz natomiast przyszła kolej na Motorolę Moto G50. Trzeba tutaj od razu zaznaczyć, że chodzi o model se Snapdragonem 480. Współgra on z łącznością 5G, ale Moto G50 5G to oficjalna nazwa innego modelu. A raczej tego samego, ale z MediaTekiem Dimensity 700.

Motorola Moto G50 dostaje Androida 12

W pierwszej kolejności nowe uaktualnienie pojawiło się w Wielkiej Brytanii. Aktualizacja nosi numer kodowy S1RF32.27-25 i przeznaczona jest dla modeli XT2137-1-DS. Posiadacze takich smartfonów Motoroli w innych krajach będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Nie ma bowiem doniesień o uaktualnieniu w innych krajach Europy.

To samo tyczy się właścicieli innych telefonów tej firmy. Motorola na koniec grudnia planowała zaktualizowanie 29 smartfonów do Androida 12. Tempo jest całkiem przyzwoite.

Nowa aktualizacja zawiera nie tylko nowości związane z samym Androidem 12, ale też z My UX Motoroli.

