Motorola Edge+ w testach DXOMARK. Flagowiec z aparatem średniaka

Motorola Edge+ to najnowsza duma producenta – flagowiec o zjawiskowym wyglądzie, mocnej specyfikacji, odpowiednio wysoko też wyceniony. Niestety, mimo aparatu z główną matrycą 108 Mpix, w testach DXOMARK smartfon wypadł dość przeciętnie.

Motorola Edge+ wraz z prostszym modelem Motorola Edge miała swoją premierę w drugiej połowie kwietnia. Producent szykował się do niej od miesięcy, zapowiadając piękne wzornictwo, dużo mocy i super aparat. Nie wszystko się udało.

Motorola Edge+ wyceniona została w Europie na 1199 euro, co daje obecnie 5258 zł. Flagowiec przykuwa wzrok zaokrąglonym na brzegach, bezramkowym ekranem Endless Edge wykonanym w technologii AMOLED, o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+, kinowych proporcjach 21:9 i odświeżaniu 90 Hz. Nie zabrakło obsługi HDR10+.

Dobrym uzupełnieniem tak dobrego ekranu jest najlepszy na rynku układ Snapdragon 865. No i sekcja fotograficzna… Motorola Edge+ ma potrójny układ aparatów z głównym sensorem 108 Mpix (f/1,8, OIS, łączenie pikseli 4-w-1 27 Mpix). Dodatkowe aparaty to: 8 Mpix (teleobiektyw, 3x zoom, OIS) oraz szerokokątny 16 Mpix (117°), który może także robić zdjęcia makro. Edge+ pozwala na nagrywanie filmów 6K ze stabilizacją OIS i EIS.

Motorola Edge+ w DXOMARK nie zachwyca

Ogólna ocena tego modelu nie wypadła w testach DXOMARK źle. Eksperci ocenili, że główny aparat smartfonu rejestruje bardzo szczegółowe zdjęcia z niskim poziomem szumów. To jednak nie wystarczyło, by przeskoczyć w rankingu konkurencję. Na przeciętny rezultat złożył się słaby zoom i niezbyt imponujące działanie aparatu szerokokątnego. Za to jakość wideo oceniona została na bardzo dobrą.

W sumie Motorola Edge+ otrzymała 113 punktów za całokształt, w tym 119 za aparat i 101 za wideo. Zbliżone rezultaty otrzymały smartfony Samsung Galaxy S10+ i Honor 20 Pro, w których jednak jakość zdjęć została oceniona wyżej (na 120 i 121 punktów). Dla porównania znajdujący się na pierwszym miejscu Huawei P40 Pro dostał za aparat ocenę 140 punktów, a za całość – 128. W obliczu takiej konkurencji Motorola Edge+ znalazła się na 20 miejscu w rankingu DXOMARK.

W teście wysoko oceniona została dokładna ekspozycja, co w połączeniu z dużym sensorem 108 Mpix pozwala uchwycić wiele szczegółów obrazu przy niskim poziomie szumów. Dobre zdjęcia udaje się wykonać nawet w pomieszczeniach, gdzie stosunek szczegółów i szumów pozostaje na dobrym poziomie. Pozytywnie spisał się też autofokus oraz balans bieli, choć z drobnymi uwagami. Jednak dwa pozostałe aparaty są już raczej pozbawione tych zalet.

W teście kamery przede wszystkim doceniona została bardzo dobra stabilizacja obrazu, szczegółowość nagrania i niski poziom szumów, a sumaryczna jakość wideo niewiele ustępuje filmom z Samsunga Galaxy S20 Ultra.

