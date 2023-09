Moto Tab G84 to nowy tablet Motoroli. Tak wygląda

Po debiucie nowych smartfonów z serii Moto G Motorola nie spoczywa na laurach i szykuje nowy tablet – Moto Tab G84. Choć większa część specyfikacji pozostaje nieznana, wiemy już, jak urządzenie wygląda.

Kilka dni temu Motorola wprowadziła do Polski nowe smartfony z serii Moto G, w tym smartfon Moto G84 5G. I to najwyraźniej do niego ma nawiązywać tablet Moto Tab G84. Od premiery poprzedniego modelu, Moto Tab G70, minęło już ponad półtora roku, więc nowy tablet może przyciągnąć uwagę miłośników serii telefonów Moto G.

Moto Tab G84 pojawił się na pierwszych renderach, choć jego specyfikacja pozostaje w dużej części nieznana. Z grafik wynika, że wzornictwo tabletu nawiązuje trochę do smartfonu Moto G84 5G. Urządzenie ma płaską obudowę z zauważalnym na pleckach dwuczęściowym wykończeniem w jasnym kolorze. Dolna część wygląda jak aluminium, górna może być wykonana z wegańskiej skóry tak jak warianty Moto G84 5G.

Moduł aparatu jest oczywiście inni niż w smartfonie, ale widać w nim pewne charakterystyczne cechy wspólne. Wyraźnie zaznaczone oczko obiektywu kryje za sobą matrycę 8 Mpix, nie zabrakło też podświetlenia LED. Rozdzielczość przedniego aparatu umieszczonego w dużej ramce nad ekranem pozostaje nieznana.

Z renderów wynika także, że nowy tablet Motoroli będzie wyposażony w cztery głośniki JBL z dźwiękiem Dolby Atmos. Na obudowie widać też rozszerzenia, pozwalające zastosować dodatkowe akcesoria: rysik magnetyczny oraz klawiaturę.

Nie jest znany rozmiar ekranu, ale nie będzie na pewno mniejszy niż oferował Moto Tab G70 – czyli 11 cali. Od strony specyfikacji nie należy się jednak spodziewać kosmicznej wydajności – poprzednik miał MediaTek Helio G90T i 4 GB RAM, więc i tym razem Motorola może sięgnąć po podobne, budżetowe połączenie.

Zobacz: Motorola Edge 40 Neo debiutuje w Polsce. Wiemy, jak obniżyć cenę

Zobacz: Moto G54 5G w dwóch wersjach i Moto G84 5G w Polsce. Ceny rewelacja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sudhanshu Ambhore

Źródło tekstu: GSM Arena