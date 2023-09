Moto G54 5G w dwóch wersjach i Moto G84 5G w Polsce. Ceny rewelacja

Motorola sypie nowościami. Do sprzedaży w Polsce weszły trzy smartfony z kultowej serii Moto G. Jak na tę linię przystało, ceny są bardzo kuszące. Oto Moto G54 5G, Moto G54 5G Power Edition i Moto G84 5G.

Telefony Moto G od lat cieszą się popularnością dzięki sensownej specyfikacji i przystępnym cenom. Nowe modele, wprowadzane dziś przez Motorolę na polski rynek powinny ucieszyć sympatyków serii – są nie tylko nieźle wyposażone, ale kuszą też ciekawym wyglądem i nie kosztują fortuny.

Motorola Moto G54 5G i Moto G54 5G Power Edition

Debiutujący w Polsce, a znany już z azjatyckich rynków, smartfon Moto G54 5G pojawia się w dwóch wariantach – standardowym oraz nieco podrasowanej wersji Power Edition.

W obydwu edycjach Moto G54 5G ma ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 30-120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 240 Hz.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 7020, któremu w podstawowej wersji pomaga 8 GB pamięci RAM. Wariant Moto G54 5G Power Edition ma więcej RAM-u, 12 GB. W każdym modelu użytkownik otrzymuje do dyspozycji 256 GB pamięci wewnętrznej.

Podstawowa wersja Moto G54 5G z tyłu obudowy ma dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1,8, PDAF,), wyposażony w optyczną stabilizację OIS oraz aparat Macro Vision 2 Mpix (f/2,4). Moto G54 5G Power Edition zamiast tej drugiej jednostki otrzymała aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2.2, 118 stopni) z funkcją zdjęć makro. W każdej z wersji w ekranowym wycięciu umieszczony jest aparat selfie 16 Mpix (f/2,4).

W specyfikacji znajdziemy także łączność 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 5, dwa złącza nanoSIM, rozszerzenie microSD do 2 TB, boczny czytnik linii papilarnych, a także wyjście audio 3,5 mm oraz głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos i Moto Spatial Sound. Za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i Beidou.

Dwie edycje Moto G54 5G różnią się też akumulatorami. Podstawowy wariant ma baterię 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Zgodnie z nazwą model Power Edition ma solidne ogniwo 6000 mAh z szybszym ładowaniem 33 W TurboPower.

Telefonami zarządza Android 13 z interfejsem My UX. Producent obiecuje aktualizację do Androida 14 oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Motorola Moto G54 5G w standardowej wersji (8/256 GB z baterią 5000 mAh) na polskim rynku oferowana jest za 999 zł. Bogatszy wariant Power Edition (12/256 GB z baterią 6000 mAh) wyceniony został na 1299 zł.





Standardowa wersja dostępna jest w czterech kolorach: czarnym (Midnight Blue) i błękitnym (Glacier Blue) z klasycznym wykończeniem z tworzywa PMMA oraz pistacjowym (Mint Green) i niebieskim (Indigo Blue), wykończonych wegańską skórą.

Wariant Power Edition występuje w trzech kolorach: czarnym (Midnight Blue), niebieskim (Pearl Blue) oraz pistacjowym (Mint Green), wykończonych tworzywem PMMA.

Smartfon w wersji standardowej dostępny będzie u operatorów sieci: Plus i Play. Moto g54 5G Power Edition będzie można znaleźć w sieci T-Mobile.

Motorola Moto G84 5G

Kolejna z nowości, Moto G84 5G, ma szansę absolutnie podbić polski rynek. Smartfon kusi 10-bitowym ekranem pOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ i z obrazem o odświeżaniu 120 Hz. Mocnym atutem jest wysoka maksymalna jasność wyświetlacza, sięgająca aż 1300 nitów.

Sercem Moto G84 5G jest niestety niebyt już nowy układ Snapdragon 695 (8 nm), któremu pomaga 12 GB pamięci RAM LPDDR4x. Pamięci wewnętrznej UFS 2.2 jest 256 GB. Można też dołożyć karty pamięci do 1 TB.

Smartfon zapewnia łączność Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 i NFC. Lokalizację ułatwia odbiornik GPS, GLONASS i Beidou.

Użytkownicy Moto G84 5G zyskują dodatkowe funkcje łatwego podłączeniu telefonu do telewizora albo monitora. Co więcej, po połączeniu telefonu z komputerem można otwierać aplikacje z telefonu i pliki z komputera na tym samym ekranie. Pozwala to udostępniać zdjęcia i inne pliki między urządzeniami, używać kamery o wysokiej rozdzielczości zamiast kamery internetowej czy odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z komputera.

Motorola Moto G84 5G wyposażona jest w głośniki stereo Dolby Atmos, obsługujące też technologię Spatial Sound by Motorola, Nie zabrakło wciąż lubianego wyjścia audio 3,5 mm.

Z tyłu obudowy znalazł się aparat główny 50 Mpix (f/1,8, stabilizacja OIS) oraz aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) z funkcją Macro Vision, pozwalającą robić zdjęcia w zbliżeniu. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,45).

Energię do pracy Moto G84 5G dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem TurboPower 30 W, a wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem My UX.

Obudowa Moto G84 5G jest odporna na lekkie zachlapania (IP54) i ma wymiary 160 x 74,4 x 7,6 mm.

Moto G84 5G to pierwszy przedstawiciel rodziny Moto G w kolorze roku 2023 Pantone Viva Magenta i z wykończeniem obudowy z wegańskiej skóry. Do wyboru są też niebieskie odcienie Marshmallow Blue (wegańska skóra) oraz granatowy Midnight Blue z matowymi pleckami z tworzywa PMMA.

Moto G84 5G wchodzi do Polski w cenie 1499 zł. Urządzenie można znaleźć w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik oraz u operatorów sieci Plus i Play, jak i stronach sprzedaży eLenovo.pl i Sferis.

