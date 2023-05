Motorola Edge 40 – mały smartfon o wielkim wnętrzu (test)

Najpierw na rynek wkroczyła Motorola Edge 40 Pro, a potem dołączyła do niej podstawowa Motorola Edge 40. Smartfon jest mniejszy i słabiej wyposażony od flagowca, ale wciąż ma wiele do zaoferowania.

Motorola Edge 40 to średniopółkowy smartfon tej marki, opakowany w niepozorne, szare „ekopudełko”. Urządzenie można polecić przede wszystkim osobom, które nie potrzebują lub nie chcą wielkiego flagowca, woląc raczej coś mniejszego i lżejszego, ale również oferującego odpowiednio wysoki poziom wydajności.

W zestawie otrzymujemy jasny, zakrzywiony na bokach ekran, głośniki stereo, niezły – przynajmniej na papierze – zestaw aparatów fotograficznych oraz czytnik linii papilarnych schowany pod wyświetlaczem. Nie zabrakło tu obsługi aktualnych standardów łączności bezprzewodowej, na czele z 5G czy Wi-Fi 6. To wszystko jest zamknięte wewnątrz obudowy odpornej na działanie wody i pyłów, która dodatkowo nie powinna się łatwo wyślizgiwać z ręki.

Smartfon Motoroli ma wiele do zaoferowania również w kwestii oprogramowania. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XT2303-2):

Obudowa z ekologicznej skóry z aluminiową ramką, zakrzywione szkło 3D z przodu,

Wymiary: 158.43 x 71.99 x 7.58 mm, masa: 171 g,

Odporność na wodę i pyły, certyfikat IP68,

6,55-calowy wyświetlacz P-OLED Endless Edge o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (402 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Optyczny czytnik linii papilarnych pod ekranem,

Głośniki stereo z Dolby Atmos,

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 8020 (4 x Cortex-A78 @2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G77 MC9,

8 GB RAM-u LPDDR4X, 256 GB pamięci masowej UFS 3.1 (228 GB dla użytkownika),

1 gniazdo na karty nanoSIM, obsługa eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS / GLONASS / Galileo / LTEPP / SUPL, cyfrowy kompas, USB-C 2.0 USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,5", 1,0 µm), obiektyw z przysłoną f/1.4, multi-directional PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps; drugi aparat 13 Mpix (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 120° z przysłoną f/2.2, autofocus, Macro Vision, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps;

Przedni aparat 32 Mpix (piksele 0,7 µm), obiektyw z przysłoną f/2.4, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4400 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 68 W oraz bezprzewodowe 15 W,

Android 13 (test na oprogramowaniu T2TL33.3-22-5),

Cena: 2999 zł.

Zawartość pudełka

Do testów otrzymałem Motorolę Edge 40 w kolorze Eclipse Black (czarnym), z tylnym panelem wykonanym z tak zwanej wegańskiej skóry. Urządzenie zostało opakowane w szare, pozbawione plastiku pudełko, w którym znalazły się takie elementy wyposażenia, jak ładowarka o mocy 68 W, przewód USB-C, bezbarwne etui na telefon oraz metalowa igła do wysuwania tacki na kartę nanoSIM. Całość została uzupełniona o krótką, wielojęzyczną (w tym po polsku) instrukcję obsługi oraz zestaw przepisów bezpieczeństwa i kartę gwarancyjną.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl