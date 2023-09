Motorola Edge 40 Neo debiutuje w Polsce. Wiemy, jak obniżyć cenę

Motorola zaprezentowała nowy smartfon, model Edge 40 Neo. Urządzenie debiutuje również w Polsce, gdzie na start możemy liczyć na przydatną promocję, jeśli chcemy przy okazji pozbyć się starego telefonu.

Motorola Edge 40 Neo ma smukłą konstrukcję (7,76 mm), a dzięki zakrzywionym krawędziom i matowemu wykończeniu świetnie leży w dłoni. Jest poręczna i nie rozpycha kieszeni. Jej obudowa, która szczególnie dobrze wygląda w wykończeniu z ekologicznej skóry (jedną taką właśnie testujemy w redakcji TELEPOLIS.PL), zapewnia wysoki stopień ochrony przed wodą i kurzem, bo na poziomie IP68. Producent zapewnia, że użytkownicy modelu Edge 40 Neo nie muszą na każdym kroku uważać, aby przypadkiem nie zalać, nie utopić, czy nie zabrudzić swojego smartfonu. Mogą dzięki temu z niego swobodnie korzystać w praktycznie każdych warunkach.

Nowy model z rodziny Edge 40 ma aparat główny z matrycą Ultra Pixel o rozdzielczości 50 Mpix. Aparat błyskawicznie łapie ostrość oraz bardzo dobrze działa w warunkach słabego oświetlenia, więc sprawdzi się również przy robieniu zdjęć nocnych. Tak przynajmniej obiecuje producent. Z naszej recenzji, którą za jakiś czas opublikujemy dowiesz się, czy to prawda.

Ekologia przede wszystkim

Motorola Edge 40 Neo ma działąć długo, więc ważny jest jej wpływ na środowisko. To pierwszy dostępny w Europie smartfon z rodziny Edge, którego ślad węglowy został skompensowany. Edge 40 Neo dostarczany jest opakowaniu w 100% wolnym od tworzyw sztucznych wraz z ekologicznym i kolorystycznie dobranym etui opracowanym we współpracy z agood company. Etui zostało wykonane wyłącznie z pozyskiwanych lokalnie materiałów roślinnych, co jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i nadaje się do recyklingu. Ponieważ do produkcji nie wykorzystuje się tworzyw sztucznych ani paliw kopalnych, wytworzenie każdego etui generuje zaledwie 0,1 kg CO 2 . Kiedy przyjdzie czas na wymianę etui, agood Loop (system obiegu zamkniętego agood company) umożliwia jego łatwą utylizację. Ze starego etui powstanie coś nowego, a materiały się nie zmarnują.

Wpływ na środowisko powodowany przez emisję CO 2 z produkcji jednego standardowego etui z tworzywa sztucznego odpowiada wpływowi wywieranemu przez produkcję aż 470 sztuk etui z materiałów roślinnych w zakładach agood company w Szwecji. Świadczy to o dbałości firmy Motorola o bardziej zrównoważoną przyszłość, a jednocześnie zapewnia użytkownikom dodatkową ochronę telefonu i poczucie satysfakcji z troski o środowisko.

Motorola w kolorach Pantone

Motorola Edge 40 Neo to najnowsze urządzenie powstałe w ramach współpracy z firmą Pantone, światowym liderem w dziedzinie dobierania kolorów. Trzy dostępne odcienie stanowią inspirację dla indywidualności i zachęcają do autentyczności: Black Beauty to głęboki, czarny odcień z matową bazą ze szkła akrylowego (PMMA), a także dwie intensywne opcje kolorystyczne, czyli niebieski Soothing Sea i miętowy Caneel Bay z wyjątkowo komfortowym wykończeniem z wegańskiej skóry, doskonale dopełniają poręczną konstrukcję.

Arsenał fotograficzny na każdą okazję

Zaawansowane funkcje fotograficzne wynoszą to urządzenie na nowy poziom. Dzięki aparatowi Ultra Pixel o rozdzielczości 50 Mpix Motorola Edge 40 Neo robi dobre zdjęcia o każdej porze dnia i nocy. Według producenta ulepszony automatyczny tryb nocny sprawia, że w swojej klasie jest to idealne urządzenie do fotografowania po zmierzchu, które robi ostrzejsze zdjęcia w żywych barwach nawet 16 razy szybciej. 50-megapikselowy aparat ma piksele o 40% większe niż poprzednia generacja. Przekłada się to na poprawę jakości zdjęć i żywsze kolory, zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie zabrakło tu również optycznej stabilizacji obrazu (OIS), która umożliwia robienie dobrych zdjęć bezpośrednio z ręki, a stosownie do sytuacji można też użyć 13-megapikselowego aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym z funkcją Macro Vision lub aparatu do selfie o rozdzielczości 32 Mpix z technologią Quad Pixel.

Wydajna bateria oraz świetny ekran

Motorola Edge 40 Neo powinna dotrzymać kroku użytkownikom prowadzącym dynamiczny tryb życia. Sprzyja temu akumulator o pojemności 5000 mAh oraz funkcja szybkiego ładowania TurboPower z mocą 68 W. Wystarczy około 15 minut, by naładować baterię do 50%. Sprawdziliśmy to i taki właśnie wynik otrzymaliśmy. Dzięki temu można oglądać kolejne odcinki seriali, grać ze znajomymi albo przeglądać media społecznościowe, nie martwiąc się o stan baterii. Wyświetlacz pOLED Endless Edge o przekątnej 6,55” i częstotliwości odświeżania 144 Hz prezentuje wszystkie te multimedia wyjątkowo atrakcyjnie.

Obraz na ekranie o zakrzywionych krawędziach jest bardziej wciągający ze względu na brak widocznych ramek. Wyświetlacz generuje 10-bitową głębię kolorów (paleta DCI-P3), a szczytowa jasność na poziomie 1300 nitów pozwala komfortowo korzystać ze smartfonu nawet w słoneczny dzień.

Wysoka moc i łączność 5G

Motorola Edge 40 Neo jest napędzana układem MediaTek Dimensity 7030, dzięki któremu wszystko działa płynnie i się nie zacina. Spodobać się to może na przykład mobilnym graczom. W komplecie jest również łączność 5G o większej przepustowości oraz niższym opóźnieniu. Pełnię możliwości smartfonu można też wykorzystać po podłączeniu go do telewizora albo monitora. Po połączeniu z komputerem z można otwierać aplikacje z telefonu i pliki z komputera na tym samym ekranie. W ten sposób da się udostępniać zdjęcia i inne pliki między oboma urządzeniami, używać kamery o wysokiej rozdzielczości zamiast kamery internetowej czy odbierać połączenia i odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z komputera.

Motorola Edge 40 Neo działa pod kontrolą systemu Android 13 i oferuje wiele najnowszych funkcji zabezpieczeń oraz oprogramowania, które są nieustannie aktualizowane. Obejmują one nowe Moto Secure, zapewniające nowy poziom ochrony poprzez:

skanowanie zagrożeń: wyszukuje zagrożenia i ostrzega użytkowników przed naruszeniami integralności oprogramowania urządzenia, co umożliwia eliminowanie luk w zabezpieczeniach i zwiększanie odporności telefonu w miarę jego używania,

wyszukuje zagrożenia i ostrzega użytkowników przed naruszeniami integralności oprogramowania urządzenia, co umożliwia eliminowanie luk w zabezpieczeniach i zwiększanie odporności telefonu w miarę jego używania, wykrywanie phishingu: funkcja aplikacji Moto Secure identyfikuje potencjalne zagrożenia związane z podejrzanymi linkami i stronami internetowymi oraz ostrzega o nich, zanim zostaną otwarte.

Dostępność i cena, promocja na start

Smartfon Motorola Edge 40 Neo w konfiguracji 12/256 GB dostępny jest w rekomendowanej cenie detalicznej 1899 zł. Można go nabyć w trzech wersjach inspirowanych kolorami Pantone: czarnej Black Beauty, miętowej Soothing Sea oraz niebieskiej Caneel Bay. Wersje miętowa oraz niebieska wykończone są wegańską skórą, natomiast czarna wykorzystuje szkło akrylowe (PMMA). Urządzenie jest dostępne w sieciach sprzedaży w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom i Komputronik oraz u operatorów sieci Plus, Play i T-Mobile, a także na stronach eLenovo.pl oraz Sferis.pl.





Kupując Motorolę Edge 40 Neo pomiędzy 14 września i 1 października 2023 roku (włącznie), konsument może wziąć udział w programie "Trade in. Trade up". Pozwala on na oddanie innego, biorącego udział w programie, smartfonu do recyklingu. Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 300 złotych powiększone o kwotę proponowanej wyceny (o ile konsument wyrazi zgodę). Więcej informacji o programie można znaleźć na oficjalnej stronie Motoroli.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Motorola