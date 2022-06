Maxcom FW48 Vanad Satin – elegancki smartwatch w dobrej cenie

Maxcom FW48 Vanad Satin to elegancki zegarek będący następcą popularnego smartwatcha tej marki. Urządzenie oferuje między innymi kolorowy wyświetlacz AMOLED i funkcje śledzenia aktywności użytkownika. A to wszystko w dosyć atrakcyjnej cenie.

Popularność inteligentnych zegarków ciągle rośnie, podobnie jak oferta tego typu urządzeń. Dostarczają nam one informacji na temat stanu zdrowia, pomagają monitorować postępy treningowe, informują o przychodzących połączeniach czy wiadomościach. Smartwatche to o wiele więcej niż urządzenia służące do pokazywania aktualnej godziny. Ta wszechstronność i wygoda sprawiają, że coraz więcej ludzi chce ich używać, a produkty z tej kategorii stale ewoluują. Dobrym tego przykładem ma być druga generacja zegarka Maxcom FW48 Vanad.

Zobacz: Maxcom FW54 Iron – solidny smartwatch za małe pieniądze

Zobacz: Maxcom Strong MM917 – telefon na każde warunki

Klasyczna forma z nowoczesnym wnętrzem

Okrągła koperta smartwatcha Maxcom FW 48 Vanad Satin została wykonana ze stali ocynkowanej i dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych, złotym i czarnym. Oba modele mają w zestawie pasek wykonany ze skóry ekologicznej, odpowiednio w kolorze ciemnego brązu i czerni. Użytkownicy smartwatchy mają możliwość indywidualnego doboru wzoru tarczy, co umożliwia im dostosowanie wyglądu zegarka do własnego gustu. Maxcom chwali się, że jego produkt daje praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji.

Dotykowy ekran zegarka został wykonany w technologii AMOLED i ma on średnicę 1,32” przy rozdzielczości 390 x 390 pikseli. Wyświetlane za jego pośrednictwem informacje prezentowane są w czytelnej formie z zachowaniem wysokiego kontrastu. Maxcom FW48 Vanad Satin zasilany jest baterią o pojemności 200 mAh, która zapewnia około 4 dni pracy na jednym ładowaniu. Łączność ze smartfonem odbywa się za pośrednictwem modułu Bluetooth 5.0, co pozwala wyświetlać na ekranie smartwatcha prognozę pogody czy powiadomienia z telefonu, jak również przeglądać dane na temat aktywności i kondycji organizmu w aplikacji WearFit Pro.

Inteligentny zegarek Maxcom FW48 Vanad Satin został wyposażony w zaawansowane sensory, które dostarczają informacji na temat stanu zdrowia oraz danych na temat prowadzonej przez użytkownika aktywności fizycznej. Najnowszy reprezentant marki pozwala monitorować pracę serca, a także ciśnienia i saturacji krwi. Smartwatch jest w stanie przypomnieć o odpowiednim nawodnieniu organizmu oraz sprawdzić jakość naszego snu. Z kolei podczas uprawiania sportu umożliwia uruchomienie odpowiedniego trybu sportowego lub skorzystanie z krokomierza czy licznika spalonych kalorii. Podczas aktywności fizycznej nie bez znaczenia jest fakt, że Maxcom FW48 Vanad Satin charakteryzuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z normą IP67. Wygody użytkowania zegarka dopełniają rozwiązania ułatwiające korzystanie ze smartfonu, na przykład umożliwiające sterowanie odtwarzaczem muzyki.

Dostępność i cena

Maxcom FW48 Vanad Satin dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – brązowo-złotym i czarno-srebrnym. Do końca lipca cena zegarka na stronie www.maxcom.pl wynosi 279 zł (0bniżka z 349 zł).

Zobacz: Ceny w górę. Samsung Galaxy Watch5 będzie dużo droższy niż Watch4

Zobacz: Amazfit T-Rex 2 to prawdziwy smartwatch z Zepp OS. Już jest w sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom