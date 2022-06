Amazfit T-Rex 2 to prawdziwy smartwatch z Zepp OS. Już jest w sprzedaży

W polskich sklepach jest już dostępny Amazfit T-Rex 2. Ten wzmocniony zegarek zasługuje na miano prawdziwego smartwatcha – pracuje pod kontrolą rozwijanego przez producenta systemu Zepp OS i umożliwia instalację zewnętrznych aplikacji oraz tarcz.

Amazfit T-Rex 2 miał swoją premierę w maju, a teraz telefon wkracza do sprzedaży w polskich sklepach. Nowość jest interesująca z kilku względów – funkcji sprzętowych, ale także programowych.

Amazfit T-Rex 2 z systemem Zepp OS

Ogłaszając w maju premierę zegarka T-Rex 2, producent nie podkreślił jednej, istotnej informacji – model ten pracuje pod kontrolą systemu Zepp OS. Jest to nowa, stworzona pod koniec zeszłego roku platforma, opracowana przez firmę Zepp Health, do której należy marka Amazfit. Wcześniej pojawiła się też w zegarkach z serii Amazfit GTR 3 i Amazfit GTS 3 i będzie też stosowana w przyszłych modelach Amazfit. To bardzo duża zmiana.

Wcześniejsze zegarki marki pracowały pod kontrolą zamkniętego i bardzo prostego systemu Amazfit OS. Co się zmieniło? Przede wszystkim interfejs użytkownika – jest ogrom nowych opcji i ustawień, interfejs jest bogatszy, a animacje są bardziej płynne. Nowy Zepp OS zużywa o 65% mniej energii, może zapewnić nawet 190% dłuższą żywotność baterii. Co jednak najważniejsze, pozwala na instalację aplikacji i tarcz zewnętrznych dostawców – wchodząc do sklepu w aplikacji Zepp, można dodawać nowe rozszerzenia, później też można je w razie potrzeby usunąć.

Wraz ze startem modelu Amazfit T-Rex 2 zasób aplikacji jest jeszcze niewielki – jest ich zaledwie kilkanaście, za to wybór tarcz jest o wiele lepszy. Producent przekonuje, że asortyment sklepu zwiększy się, a do współpracy zachęcani są nowi deweloperzy. Z myślą o nich firma stworzyła platformę programistyczną. Twórcy aplikacji mogą wykorzystywać ją do samodzielnego tworzenia własnych mini programów. Wszyscy chętni mogą również korzystać z dostępnych w niej narzędzi graficznych do personalizowania tarcz zegarków.

Amazfit T-Rex 2 – wytrzymały i pracowity

Amazfit T-Rex 2 przypomina konstrukcyjnie poprzednie modele z serii, ale doczekał się wielu usprawnień. Ma wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala w wyższej rozdzielczości 454 x 454. Zapewnia wodoszczelność 10 ATM, przeszedł też wojskowe testy MIL-STD-810G. Nowością jest to, że T-Rex 2 może wciąż pracować w temperaturze do -30°C, a konstrukcja wytrzyma skrajne temperatury od -40°C do +70°C.

Amazfit T-Rex 2 otrzymał też nowy, dwuzakresowy moduł pozycjonowania satelitarnego, który wykorzystuje pięć systemów: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Nowy moduł GNSS uzupełniony jest o niedostępne wcześniej funkcje nawigacji w czasie rzeczywistym i nawigacji z bezpośrednim powrotem. Nowa funkcja importowania tras pozwala wgrywać wstępnie wybrane trasy i podążać nimi za pomocą zegarka.

T-Rex 2 ma ponad 150 trybów sportowych oraz rozbudowane funkcje całodobowego zarządzania zdrowiem. Za dokładność pomiarów odpowiada nowy czujnik optyczny BioTracker 3.0, wykorzystujący sześć fotodiod. Zegarek pozwala na jednoczesne monitorowanie tętna, saturacji i poziomu stresu. Nowością są też: SomnusCare – silnik AI monitorujący sen oraz OxygenBeats – silnik AI do mierzenia nasycenia krwi tlenem.

Czas pracy zegarka Amazfit T-Rex 2 wynosi standardowo do 24 dni, zastosowanie trybu oszczędzania energii pozwoli na osiągnięcie nawet 45 dni.

Amazfit T-Rex 2 jest już dostępny w polskich sklepach. Ma być sprzedawany w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Decathlon, x-kom, Neonet i Komputronik. W tej chwili w części z nich może jeszcze nie jest widoczny, ale wkrótce powinien być wszędzie dostępny. Cena - 1199 zł.

