Forerunner 955 Solar: pierwszy zegarek biegowy Garmina z zasilaniem słonecznym

Garmin rozbudowuje portfolio zegarków z zasilaniem solarnym – teraz dołączył do nich Forerunner 955 Solar. Jest to pierwszy model z biegowej serii, którym czerpie energię ze słońca. Premiery doczekał się też model Forerunner 255.

Do uzupełnienia energii Garmin Forerunner 955 Solar wykorzystuje soczewkę Power Glass, która znalazła się wcześniej w innych zegarkach solarnych – np. w modelach z linii Fenix 7. Dzięki nowemu rozwiązaniu w standardowym trybie zegarka bateria urządzenia może działać do 20 dni, natomiast w trybie GPS z zasilaniem solarnym będzie to do 49 godzin i do 110 godzin w trybie UltraTrac. Powstał też Forerunner 955 bez funkcji solarnej.

Forerunner 955 ma wymiary 46,5 × 46,5 × 14,4 mm i transreflektywny, kolorowy wyświetlacz o średnicy 1,3 cala (260 × 260), wykonany w technologii Memory-In-Pixel (MIP). Jest to ekran dotykowy, podobny do tego z Garmina Fenix 7. Koperta zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Nowością w serii Forerunner 955 jest też wielozakresowy moduł satelitarny łączący systemy GPS, GLONASS i Galileo, z możliwością pozycjonowania na wielu częstotliwościach. Do tego Garmin dodaje kolorowe mapy z funkcją nawigacji zakręt po zakręcie i planowaniem trasy powrotnej.

Zegarek analizuje dane o zmienności tętna użytkownika, podsuwa codzienne sugestie treningowe, ma nowy widżet wyścigu (pozwala przygotować się do zawodów dzięki wskazówkom treningowym) i bezpłatne treningi adaptacyjne Garmin Coach, a po przebudzeniu podaje wynik gotowości na podstawie jakości snu, odpoczynku, obciążenia treningowego i innych czynników.

Forerunner 955 ułatwia też monitowanie wydolności, mocy biegowej, dynamiki biegu, stanu wytrenowania, pułapu tlenowego czy obciążenia treningowego. Funkcja PacePro pomaga utrzymać tempo podczas biegu dzięki nawigacji dostosowanej do profilu trasy. Po treningu zegarek podaje czas regeneracji.

Za wszystkie pomiary odpowiada nadgarstkowy czujnik tętna Elevate, dzięki któremu Forerunner 955 ocenia także sen i mierzy natlenienie krwi. Wśród funkcji zegarka są też płatności zbliżeniowe Garmin Pay, pobieranie muzyki ze Spotify, powiadomienia z telefonu i możliwość pobierana aplikacji ze sklepu IQ Store.

Na stronie Garmina model podstawy Forerunnera 955 kosztuje 549,99 euro (2520 zł), za to wariant Solar wyceniony został na 649,99 euro (2980 zł).

Garmin Forerunner 255

Druga nowość dostępna jest w wersji Forerunner 255S o rozmiarze 41 mm oraz w większym wariancie Forerunner 255 z kopertą 46 mm. Rozróżnienie między modelami dotyczy też możliwości pobierania do pamięci i odtwarzania muzyki – w sumie oferowane są 4 warianty. Żaden z nich nie ma jednak zasilania solarnego.

Forerunner 255 również wyposażony jest w wyświetlacz MIP, w modelu S ma on rozmiar 1,1 cala, a w modelu 46 mm – 1,3 cala.

Garmin Forerunner 255 zapewnia dłuższy niż w poprzednich modelach czas pracy, sięgający do 14 dni w trybie zegarka i do 30 godzin w trybie GPS. Także w tym modelu znalazł się nowy, wielozakresowy moduł pozycjonowania, jest też widżet wyścigu, funckja porannego raportu i analiza zmienności tętna. Garmin zachwala ten model jako szczególnie dobry do triathlonu. W zegarku nie zabrakło płatności Garmin Pay.

solarCeny za serię Forerunner 255 zaczynają się od 349,99 euro (1605 zł) w modelu S bez muzyki i kończą na kwocie 399,99 euro (1835 zł) w wersji 46 mm z muzyką.

