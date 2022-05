Amazfit T-Rex 2 zadebiutował, G-SHOCK idzie w odstawkę

Firma Amazfit zaprezentowała kolejną generację wzmocnionych smart zegarków – model Amazfit T-Rex 2. Producent wyposażył go w nowy ekran, lepszy moduł satelitarny, wydłużył czas pracy – co jeszcze?

Amazfit T-Rex 2 to trzecie urządzenie z serii Amazfit T-Rex, inspirowanej zegarkami Casio G-SHOCK i stanowiącej jednocześnie konkurencję do podobnej linii Garmina – Instinct.

Amazfit T-Rex 2 zapewnia wodoszczelność 10 ATM, co pozwala na teoretyczne, statyczne zanurzenie do 100 m. Producent podaje, że nowy zegarek przeszedł 15 testów określanych przez wojskowe standardy MIL-STD-810G. Podobne parametry ma starszy Amazfit T-Rex Pro.

Zwiększyła się za to wytrzymałość termiczna. T-Rex 2 może pracować w temperaturach do -30°C, a gdy nawet przestanie, to wytrzyma jeszcze skrajne temperatury -40°C do +70°C.

Koperta modelu T-Rex 2 wykonana jest z solidnego polimeru, zegarek ma wymiary 47,1 x 47,1 x 13,65 mm (masa 66,5 g) i jest dostępny w czterech kolorach. Jako wyświetlacz ponownie wykorzystano matrycę AMOLED – ma ona średnicę 1,39 cala i rozdzielczość 454 x 454, a więc większą niż w poprzednich modelach (360 x 360). Ekran ma funkcję AoD.

Amazfit T-Rex 2 otrzymał też nowy, dwuzakresowy moduł pozycjonowania satelitarnego, który wykorzystuje pięć systemów: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Tak bogaty zestaw pozwala skorzystać z funkcji nawigacji w czasie rzeczywistym, funkcji śledzenia podróży i nawigacji z bezpośrednim powrotem, T-Rex 2 pokazuje najkrótszą prostą linię powrotu do początku podróży.

Podczas terenowych i górskich wypraw przydadzą się także wbudowany wysokościomierz barometryczny i kompas. Dzięki nowej funkcji importowania tras, użytkownicy mogą wgrywać wstępnie wybrane trasy i podążać nimi za pomocą zegarka.

Producent obiecuje, że Amazfit T-Rex 2 będzie w stanie przepracować do 24 dni, a więc nawet nieco dłużej niż poprzednie modele. Intensywne wykorzystanie sprawi, że zegarek trzeba będzie podładować po 10 dniach, ale zastosowanie trybu oszczędzania wydłuży czas działania do 45 dni.

T-Rex 2 ma ponad 150 trybów sportowych i sporo funkcji zdrowotnych, chociaż część z ma się dopiero pojawić wraz z aktualizacją OTA. W menu poza standardowymi znajdują się takie rodzaje aktywności jak triathlon, polowanie, wędkarstwo, golf i surfing. Z zegarkiem można nie tylko pływać, ale także mierzyć podczas wodnych treningów puls.

Amazfit T-Rex 2 ma także funkcje całodobowego zarządzania zdrowiem, w czym pomaga czujnik optyczny BioTracker, wykorzystujący sześć fotodiod. Zegarek pozwala na jednoczesne monitorowanie tętna, saturacji SpO2 i poziomu stresu. Dzięki funkcji łatwego pomiaru jednym dotknięciem użytkownicy urządzenia Amazfit mogą również zmierzyć cztery różne wskaźniki stanu zdrowia - tętno, saturację, poziom stresu i częstość oddechów - w ciągu zaledwie 45 sekund.

Nie zabrakło funkcji monitorowania snu, w tym także krótkich drzemek po 20 minut.

Amazfit T-Rex 2 wejdzie do sprzedaży 10 czerwca i ma kosztować 1199 zł. Będzie do kupienia w m.in. w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Decathlon, x-kom, Neonet i Komputronik.

