Maxcom Strong MM917 – telefon na każde warunki

Maxcom wprowadza na rynek nowy telefon, model Strong MM917. Urządzenie ma wzmocnioną konstrukcją oraz jest odporny na pył i wodę, zgodnie z normą IP68.

Maxcom Strong MM917 to wzmocniony telefon o wymiarach 130 x 59 x 20 mm i masie 124 g. Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymałą obudowę, która chroni między innymi 2,4-calowy ekran o rozdzielczości 240 x 320 pikseli. MM917 jest też odporny na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 2500 mAh, który zapewnia do 520 godzin czuwania oraz do 17 godzin rozmów.

Użytkownicy wzmocnionego telefonu Maxcom Strong MM917 mogą liczyć na szereg praktycznych rozwiązań, w które został wyposażony. Wbudowana latarka sprawdzi się podczas pieszych wędrówek czy nocnej pracy w terenie. Z kolei zestaw głośnomówiący może okazać się nieoceniony podczas prowadzenia rozmów w trakcie wykonywania innych czynności. Maxcom Strong MM917 ma też takie funkcje jak radio, odtwarzacz plików audio i wideo, aparat czy budzik z funkcją drzemki.

Dostępność i cena

Smartfon można kupić na stronie maxvom.pl za 299 zł. W pudełku poza telefonem znajdują się:

zestaw słuchawkowy,

ładowarka,

przewód USB,

bateria,

instrukcja obsługi,

karta gwarancyjna.

Zobacz: Maxcom FW22 Classic zmierzy ciśnienie oraz wykona badanie EKG

Zobacz: Maxcom FW45 Aurum 2: wygląda jak Apple Watch, mierzy saturację, jest tani

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom