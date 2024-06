iPhone nagrywa rozmowy - piekło zamarzło

Pod osłoną Apple Intelligence, czyli komercyjnej nazwy dla AI w sprzęcie Apple’a firma przemyciła jedną nieoczekiwaną funkcję — nagrywanie rozmów.

Nagrywanie rozmów? Apple zrobi to lepiej

Apple by nie był sobą, gdyby pozwolił po prostu nagrywać rozmowy telefoniczne. Ta firma musiała zrobić to lepiej, skoro już zrezygnowała z polityki zupełnego zakazu nagrywania prołączeń telefonicznych w swoich sprzętach.

Od teraz nie dość, że będzie możliwość nagrywania połączeń telefonicznych, to jeszcze nasz głos i rozmówców zostanie przetworzony przez sztuczną inteligencję. Wszystko po to, by na koniec rozmowy mieć też z niej stenogramy.

Dokładnie tak, to nie jest zwyczajny dyktafon podczas rozmów głosowych, on dodatkowo zapisuje rozmowy w formie tekstu, do błyskawicznego wykorzystania, ba, nawet robi nam szybkie podsumowanie całej rozmowy.

Apple uspokaja — rozmówca będzie wiedział

Slajd poświęcony nagrywaniu rozmów trwał dosłownie sekundy. Tak jakby Apple nie chciał zwracać uwagi na tę nowość. Firma najwięcej uwagi podczas prezentacji swojego AI poświęciła na zapewnianie, że pomimo przetwarzania naszych danych w chmurze Apple’a będą one nadal bezpieczne.

Nie da się ukryć, że możliwość automatycznego zanotowania tego, co przekazać chce nam rozmówca może być bardzo praktyczna. Niezależnie czy to przepis na pączki, czy wywiad z ministrem, narządzie może mieć praktyczne i przy tym etyczne zastosowania. Niewątpliwie jest to też jednak wywrócenie zasad panujących u Apple’a, które skopiował potem Android, na którym od kilku wersji systemu nagrywanie rozmów również jest zablokowane.

Kiedy nagrywanie rozmów na iPhone?

W teorii globalnie funkcja nagrywania rozmów będzie dostępna od września, od dziś dla deweloperów, od lipca w publicznej becie. Trudno jednak powiedzieć w tym momencie, w jakim pakiecie usług się znajdzie. Część rozwiązań AI będzie dostępna w wakacje, część dopiero w przyszłym roku, inny kawałek wyłącznie dla sprzętów od iPhone'a 15 Pro w górę.

O ile samo nagrywanie połączeń to drobiazg, który powinien zadziałać na każdym telefonie Apple'a, o tyle już przetwarzanie ich, szczególnie jeśli miałoby się odbywać lokalnie, może potrzebować nowego sprzętu.

