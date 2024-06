iPad w końcu dostanie kalkulator. Tak, serio!

iPad nie ma kalkulatora. Poważnie! Zmieni to rewolucyjne wydanie nowego systemu dla tabletów Apple.

To zjawisko jest nader ciekawe. Po 14 latach na rynku tablety Apple mają rzesze fanów, którzy na nich tworzą, grają i pracują, ale brakuje podstawowej aplikacji. Nie żeby była niezbędna, bo wiele działań można wykonać po prostu w polu wyszukiwania Spotlight, ale to po prostu dziwne zjawisko. Apple w końcu wysłuchał użytkowników i wprowadzi na iPada kalkulator… i przy okazji zrobi wielki show.

Jak już robić, to z pompą!

Apple zaprezentował właśnie swoje nowe oprogramowanie dla iPhone’a, Maców, Apple Watch oraz system iPadOS 18 dla iPadów. Przy czym w tym ostatnim kalkulator jest gwoździem programu. Nie ulepszona Siri, pisanie maili przez sztuczną inteligencję czy możliwość podłączenia ChatGPT 4o do Apple Intelligence.

Kalkulator Apple dla iPadów będzie miał interfejs podobny do tego dla iPhone’a i Maców, co zupełnie nie dziwi. Jest tu pamięć, konwersja jednostek i tym podobne, niezbędne funkcje.

To jednak tylko jeden z wielu sposobów obliczania, bo – jak już wspomniałam – Apple się nie drobni. Kalkulator został wyposażony także w możliwość prowadzenia obliczeń z pisma odręcznego. Jeśli masz rysik Apple Pencil, możesz tworzyć notatki matematyczne. Pomoże to przy wprowadzaniu operatorów wykraczających poza standardową klawiaturę i rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych, wykorzystujących zmienne, funkcje i równania.

Apple ciekawie podszedł też do notowania, co w połączeniu z kalkulatorem naukowym powinno zachwycić nie tylko studentów i uczniów. Aplikacje Freeform i Notatki, w których można zapisywać notatki i gromadzić pomysły w wielu postaciach, wykorzystają sztuczną inteligencję. Po pierwsze, Twoje pismo odręczne będzie ładniejsze! Wciąż zachowa indywidualny styl, ale nie będzie pokrzywione od pisania „na kolanie”.

Po drugie, notatki głosowe zostaną automatycznie przerobione na tekst, a następnie można poprosić model językowy o krótkie podsumowanie. Nie zabrakło możliwości generowania grafik. No i gotowe – można nagrać wykład, poprosić o podsumowanie, wygenerować obrazki, dopisać kluczowe punkty odręcznie i cieszyć się zeszytem eleganckim jak nigdy wcześniej.

Poza tym iPadOS 18 wprowadzi te same usprawnienia personalizacji co iOS 18, co również warto odnotować. Ich interfejs jest podobny i na pewno skorzystamy na większym ekranie z większej elastyczności w układaniu ikon aplikacji i dopasowywania tapety. Aplikacje systemowe, jak klient poczty, Messages, Safari i galeria zdjęć również są rozwijane w ten sam sposób i dostaną takie same zmiany.

iPadOS 18 został już udostępniony deweloperom. Publiczna beta zostanie wydana w lipcu, stabilna zapewne we wrześniu.

