Unia oceni smartfony od A do G. O co chodzi?

W ciągu jednej nocy, bez żadnych konkretnych zmian, akumulator iPhone'a 15 okazał się dwukrotnie bardziej żywotny. Cuda? Niezupełnie.

Niezawodność akumulatorów to od zawsze sprawa kontrowersyjna. Wiadomo, jako część eksploatacyjna ogniwa ulegają stopniowemu zużyciu, ale oczywiście w interesie producentów jest, by ten proces opóźniać. Przynajmniej na rzecz marketingu.

Jedno to jakość samych baterii, drugie zastosowane rozwiązania programowe. Niemniej po drodze, jak udowadnia niniejsza sytuacja, potrafią dziać się też rzeczy metafizyczne.

Metafizyczne zdolności baterii iPhone'a 15

Bateria iPhone'a 15 powinna zachować 80 proc. swej nominalnej pojemności po 500 cyklach ładowania – jeszcze do niedawna twierdził Apple. Teraz to już jednak nieaktualne, gdyż w ciągu jednej nocy, bez żadnej informacji o aktualizacji oprogramowania ani tym bardziej zmiany komponentów, liczba ta wzrosła do 1000.

Co to za cuda? – zapytacie. Odpowiedź brzmi: żadne tam cuda, lecz najprawdopodobniej nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej.

Serwis Engadget, który zwrócił uwagę na korektę danych, zauważa również, że od czerwca 2025 roku na terenie UE zacznie obowiązywać nowe prawo. Producenci smartfonów i tabletów otrzymają na jego mocy ocenę w skali literowej, konkretniej od A do G.

Unia patrzy i głupio byłoby wypaść z topki

Kryteria oceniania mają natomiast obejmować kolejno: efektywność energetyczną, trwałość baterii, odporność na wodę i kurz oraz wytrzymałość na upadki. Jednocześnie próg pozwalający uzyskać maksymalną ocenę za akumulator został ustalony na 80% po 800 cyklach. Zatem, łatwo dostrzec korelację.

Spółka z Cupertino przyznała się, że faktycznie dokonuje obecnie korekty podawanych danych, co wynika ponoć ze wprowadzonych dotąd usprawnień i ponownego przeprowadzenia testów. Zmiany mają zostać wprowadzone globalnie z dniem 27 lutego, aczkolwiek tylko dla iPhone'ów z serii 15.

