Huawei Mate XT trafia do sklepów. Wyprzedał się... zbyt dobrze

Huawei Mate XT w końcu trafił do sprzedaży sklepowej i jego popularność przerosła oczekiwania Huaweia. Klienci nie byli zadowoleni.

Huawei Mate XT w końcu trafił do sklepowej sprzedaży. Wcześniej można go było zarezerwować w przedsprzedaży i chętnych było prawie 7 milionów. To smartfon z najwyższej półki cenowej, a rynek flagowców o ile najbardziej lukratywny jest stosunkowo niewielki. Wtedy przewidywaliśmy, że dobra przedsprzedaż nowego potrójnie składanego smartfonu Huaweia będzie problemem dla Apple'a.

Huawei Mate XT sprzedaje się aż za dobrze

Mieliśmy rację. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami z Chin iPhone 16 ma duże kłopoty. Wszystko dlatego, że klienci z najbardziej zasobnym portfelem zainteresowali się rodzimym trifoldem. Chiny natomiast to po USA drugi najważniejszy rynek dla Apple'a.

Przedsprzedaż poszła Huaweiowi tak dobrze, że kiedy pierwsi klienci przyszli do sklepów to dowiedzieli się, że odebrać telefon mogą tylko ci, co kupili go w przedsprzedaży. Dużo klientów było złych, i nie dziwota. Część wzięła specjalnie dzień wolny w pracy, by pójść do sklepu pierwszego dnia. W sprzedaży internetowej też szybko brakło telefonów, jednak stany uzupełniane są na bieżąco. Łatwiej jest zdobyć czerwony model niż czarny.

