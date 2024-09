Huawei MatePad 12X i MatePad Pro. Debiutują nowe tablety klasy premium

Huawei zaprezentował globalnie dwa nowe tablety i to w dwóch wersjach – z ekranem standardowym oraz matowym PaperMatte 2.0. W Polsce Huawei MatePad 12X oraz MatePad Pro 12.2 wraz z akcesoriami w zestawie dostępne będą od października.

Huawei mocno stawia na tablety, a najnowsze, 12-calowe modele wprowadzane na polski rynek powinny przyciągnąć uwagę użytkowników takiego sprzętu. MatePad 12X to dobrze wyposażone urządzenie ze średniej półki znane już z Chin jako MatePad Air 2024, natomiast MatePad Pro 12.2 to już propozycja dla najbardziej wymagających. Huawei przygotował dwa warianty każdego z modeli – ze standardowym, błyszczącym ekranem oraz edycje z wyświetlaczem matowym PaperMatte 2.0. W zestawach sprzedażowych znajdą się klawiatura i rysik.

Huawei MatePad 12X

Pierwsza z nowości Huawei ma ekran IPS o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 2.8K (2800 x 1840), w proporcjach 3:2. Wyświetlacz odświeża obraz (16,7 mln kolorów) z częstotliwością do 144 Hz, a maksymalny poziom jasności sięga 1000 nitów. W matowej wersji zastosowano ekran nowej generacji PaperMatte 2.0, który z jeszcze większą skutecznością minimalizuje odbicia światła i zapewnia doskonałą widoczność w pełnym słońcu. Tego typu powłoka to także duże ułatwienie podczas pisania i rysowania za pomocą rysika – matowa powierzchnia reaguje na piórko jak papier.

MatePad 12X jest niezwykle płaski (jego wymiary to 270 x 183 x 5,9 mm) i bardzo lekki – waży 555 g. Obudowa wykonana jest z metalu i znalazło się na niej miejsce na 6 głośników oraz 2 mikrofony.

Producent nie ujawnił oficjalnie, jaki układ SoC napędza MatePada 12X, ale wiadomo, że jest to Kirin 9000W. W pracy pomaga pamięć RAM o wielkości 8 GB (ekran standardowy) lub 12 GB (ekran PaperMatte 2.0). W obydwu wariantach użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci masowej. MatePad 12X zapewnia łączność Wi-Fi 6 (160 Hz 2x2 MIMO), Bluetooth 5.2 (z kodekiem LDAC), obsługuje także własny standard producenta, Nearlink, przydatny w połączeniu z akcesoriami.

Z tyłu tabletu znajdują się dwa aparaty: 13 Mpix oraz szerokokątny 8 Mpix (112°), z przodu natomiast otrzymujemy jednostkę 8 Mpix. Za długi czas pracy odpowiada akumulator 10 100 mAh z szybkim ładowaniem 66 W. Wszystkim dyryguje system Harmony OS.

Huawei MatePad 12X oferowany jest z rysikiem M-Pencil 3. Gen o ponad 10 tys. poziomach nacisku, który można ładować magnetyczne na krawędzi obudowy. Całość uzupełnia klawiatura Huawei Smart Magnetic Keyboard z łącznością NearLink. W zestawie brakuje jednak ładowarki – Huawei tłumaczy to unijnymi regulacjami.

Huawei MatePad Pro 12.2

Drugi tablet, MatePad Pro 12.2, to już propozycja dla bardziej wymagających. Urządzenie kusi ekranem Tandem OLED o przekątnej 12,2 cala, również w rozdzielczości 2.8K (2800 x 1840), w proporcjach 3:2 i z odświeżaniem 144 Hz. Większa jest paleta kolorów – 1 mld – oraz maksymalna jasność do 2000 nitów. Także i tu znajdziemy wersję z wyświetlaczem PaperMatte 2.0.

MatePad Pro 12.2 waży zaledwie 508 g, a jego obudowa jest jeszcze cieńsza niż MatePada 12X – wymiary tabletu to 271,25 x 182,53 x 5,5 mm. Urządzenie jest wyposażone w 4 głośniki i 4 mikrofony.

Sercem MatePada Pro 12.2 jest układ Kirin 9010W, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano pamięć masową 256 GB. Podobnie jak pierwszy model, zapewnia łączność w standardach Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i Nearlink.

Sekcję aparatów tworzy przednia jednostka Smart Sensing Camera 8 Mpix oraz zestaw: 13 Mpix + 8 Mpix (112°) z tyłu. Akumulator pojemności 10 100 mAh można ładować z mocą aż 100 W.

W tablecie preinstalowane są przydatne aplikacje, m.in. obsługujący rysik notatnik Huawei Notes oraz GoPaint do malowania i rysowania.

Tablet oferowany jest w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard oraz rysikiem M-Pencil 3. Gen. Także i w tym przypadku brakuje ładowarki.

Dostępność i ceny

Nowe tablety Huawei wejdą do Polski 14 października, wtedy też poznamy ceny w złotych oraz ofertę na start. Na razie producent podał tylko kwoty w euro.

Cena modelu MatePad 12X 12 + 256 GB z ekranem PaperMatte została ustalona na 649 euro (ok. 2770 zł), model 8 + 256 GB ze standardowym wyświetlaczem kosztuje 549 euro (ok. 2350 zł). Dostępne kolory to zielony i biały.

MatePad Pro 12.2 12 + 256 GB w wersji matowej będzie dostępny za 999 euro (ok. 4270 zł), a w wariancie z ekranem błyszczącym – za 849 euro (ok. 3620 zł). Dostępne kolory to złoty i czarny.

