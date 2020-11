Google Pixel 4a w polskim sklepie. Jest drogo

Google oficjalnie nie sprzedaje swoich smartfonów w Polsce, co nie znaczy, że nie można ich tu kupić. Tak jest między innymi z modelem Pixel 4a, który pojawił się w ofercie sieci x-kom.pl. Cena jest niestety znacznie wyższa niż w krajach, w których działa Google Store.

Google Pixel 4a to jeden ze smartfonów, którego premiera została znacznie opóźniona przez wybuch pandemii Covid-19. Urządzenie ostatecznie zostało zaprezentowane dopiero w sierpniu 2020 roku i zaoferowało niezłe wyposażenie za rozsądną cenę (ale nie w Polsce - wrócimy do tego później). Pixel 4a oferuje swoim użytkownikom 5,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli oraz "tylko" dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 12,2 Mpix (z tyłu) i 8 Mpix (z przodu).

Zobacz: Google Pixel 4a w końcu w innym kolorze niż czarny, ale tylko przez ograniczony czas

Zobacz: Google Pixel 5 ma problem z regulacją głośności

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 730G, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 3140 mAh i oryginalnie pracuje pod kontrolą Androida 10, z możliwością aktualizacji do Androida 11.

Dostępność i cena

Oczywistym miejscem do zakupu modelu Pixel 4a jest sklep Google Store. W USA smartfon kosztuje 349 dolarów (1322 zł), w Niemczech 340,20 euro (1524 zł), a na przykład we Włoszech 389 euro (1743 zł). A ile kosztuje w Polsce? Sklep Google Store u nas nie działa, więc trzeba skorzystać z ofert innych sklepów. Pixel 4a trafił do oferty sklepu x-kom.pl, gdzie kosztuje... 2699 zł.

Zobacz: Xiaomi ogłasza Czarny Piątek: hulajnogi, opaski, słuchawki, walizki... A smartfony gdzie?

Zobacz: Black Week w Realme: X50 5G i C11 taniej już od dziś

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: x-kom.pl