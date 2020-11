Google Pixel 5 ma problem z regulacją głośności

Google Pixel 5 to jeden z najnowszych smartfonów giganta z Mountain View, który - w przeciwieństwie do poprzedników - nie jest napędzany flagowym chipsetem. To jednak nie stanowi problemu dla jego nabywców. Co innego z niedziałającą prawidłowo regulacją głośności.

Niektórzy użytkownicy smartfonu Google Pixel 5 zgłaszają w różnych miejscach (forum pomocy technicznej Google Pixel czy Reddit), że mają problem w nim problem z regulacją głośności. Po lekturze tych "zgłoszeń" można dojść do wniosku, że istnieją tu dwa aspekty problemu.

Po pierwsze, w losowych momentach podczas oglądania filmów spada głośność do niskiego poziomu. Druga część problemu dotyczy dźwięków systemowych, takich między innymi jak dźwięk "migawki" aparatu czy dźwięk robienia zrzutu ekranu. Dla części użytkowników Pixela 5 są one nieprzyjemnie głośne. Co więcej, ściszanie dźwięków za pomocą suwaka nie rozwiązuje problemu - dźwięki systemowe pozostają głośne. Wyjściem jest przestawienie smartfonu na wibracje lub tryb cichy.

Pierwsi użytkownicy zgłosili problem z regulacją głośności w Pixelu 5 już miesiąc temu, jednak nie otrzymali oni jeszcze rozwiązania od firmy Google. W tym tygodniu przedstawiciel giganta powiedział, że ustawienia dzwonków i powiadomień są ze sobą powiązane, a zmiana głośności na jednym z nich dotyczy również tego drugiego. Stwierdził on również, że Google będzie pracować nad poprawą ustawień, co może przyjść w przyszłej aktualizacji oprogramowania tego smartfonu. Wciąż to jednak nie wyjaśnia ściszania się dźwięku w losowych momentach podczas oglądania filmów.

