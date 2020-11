Google Pixel 4a w końcu w innym kolorze niż czarny, ale tylko przez ograniczony czas

Google zaprezentował latem 2020 roku długo oczekiwany średniopółkowy smartfon Pixel 4a. Urządzenie trafiło na rynek w jednej wersji kolorystycznej, czarnej. Teraz można kupić wersję niebieską.

Google Pixel 4a to udany i chwalony średniopółkowy smartfon firmy Google. Model ten dla niektórych miał jedną poważną wadę - był dostępny jedynie w wersji kolorystycznej Just Black, czyli czarnej. Urządzenie ma za to niezłe wyposażenie, w tym świetne aparaty fotograficzne, a także udany interfejs Pixel UI. Jak przystało na urządzenie pochodzące od Google'a, użytkownicy tego modelu mogą liczyć na szybkie dostarczania najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Teraz do tego "zestawu" kolorystycznego doszedł jeszcze jedne - Barely Blue (niebieski) z pomarańczowym przyciskiem zasilania. Jak podaje Google, ta wersja kolorystyczna (dostępna w amerykańskim sklepie Google Store) będzie oferowana tylko przez ograniczony czas, do momentu, aż cały zapas zostanie wyprzedany. Na początku 2021 roku niebieski Pixel 4a ma być dostępny również w Japonii.

Cena niebieskiego smartfonu jest identyczna jak czarnego wariantu kolorystycznego i na amerykańskim rynku wynosi 349 dolarów (1319 zł). W Polsce Pixel 4a może być nasz za ponad 2200 zł - takie ceny wskazuje serwis Ceneo.pl.

