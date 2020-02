Galaxy Note 20 – czy tak będzie wyglądał? Ciekawy szkic patentowy Samsunga

Wodospadowy ekran z wycięciem, przez które przechodzi fizyczny przycisk zasilnia, a do tego holograficzny projektor i bogaty zestaw czujników – takie funkcje zdradza ujawniony właśnie patent Samsunga, który może opisywać smartfon Galaxy Note 20 lub pokazuje kierunek myślenia producenta.

Po premierze smartfonów z linii Galaxy S20 coraz częściej zaczęły pojawiać się pogłoski o spodziewanym również w tym roku modelu Galaxy Note 20. Zazwyczaj premiery tych dwóch linii flagowców Samsunga dzieliło około pół roku, więc czasu jest jeszcze sporo, ale jednocześnie należy przypomnieć wcześniejsze spekulacje dotyczące Note’ów. Według różnych źródeł ta seria telefonów z Korei miała być zlikwidowana czy też połączona z wyginanymi Galaxy Foldami. Kilka dni temu pojawiła się nawet informacja, że Galaxy Fold 2 wyposażony zostanie w piórko S Pen, co by dodatkowo potwierdzało tę tezę.

Patent Samsunga (numer 10 561 027), złożony w USPTO (Amerykańskie Biuro Patentowe i Znaków Towarowych) daje fanom serii Galaxy Note nadzieję, że jednak będzie ona kontynuowana. Ujawniony patent nie wymienia nazwy modelu, ale też nie wygląda jakoś szczególnie ekscentrycznie (w porównaniu do wielu innych patentów, niekiedy wręcz eksperymentalnych), a do tego jak ulał pasuje do charakteru serii Galaxy Note.

Patent, chociaż pochodzi z 2018 roku, wygląda dokładnie tak, jak może prezentować się Galaxy Note 20. Cechą charakterystyczną jest wodospadowy ekran zachodzący na boki. Na prawym widać dość nietypowe rozwiązanie – fizyczny klawisz zasilania, który wystaje z wycięcia w szkle ekranu. Druga strona szkicu nie jest znana, ale możliwe, że na lewej krawędzi znajduje się podobne wycięcie na przyciski głośności. Warto jednak dodać, że wśród ostatnich patentów Samsunga znalazł się też inny, bardzo podobny – różnica polega na tym, ze zamiast fizycznego przycisku z wycięciem w szkle projektanci przewidzieli specjalne, wirtualne przyciski ekranowe. Producent jest więc gotowy na zastosowanie obydwu rozwiązań.

Opis patentu zawiera także kilka innych informacji o domniemanym Galaxy Note 20. Wymieniony jest tam… holograficzny projektor, który wyświetla w powietrzu stereoskopowy obraz. Trochę przypomina to wirtualną klawiaturę SelfieType, którą Samsung pokazał na targach CES 2020.

Inne możliwe funkcje Galaxy Note 20, wymienione w tym dokumencie, to: czujnik do pomiaru aktywności mięśni (EMG), czujnik elektroencefalogramu (EEG), czujnik elektrokardiogramu (EKG) i standardowy już czytnik linii papilarnych. Testy EMG służą do wykrywania chorób nerwowo-mięśniowych, czujnik EEG służy do pomiaru aktywności bioelektrycznej mózgu, a czujnik EKG, znany już ze smartwatchy, monitoruje rytm pracy serca.

