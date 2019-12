Samsung SelfieType, wirtualna klawiatura zadebiutuje na CES 2020. I śmieszne gadżety też

Samsung zapowiedział, że na zbliżających się targach CES przedstawi kilka nietypowych projektów, które rozwijane były przez C-Lab, czyli dział zajmujący się nowymi, niebanalnymi produktami. Jednym z takich rozwiązań ma być SelfieType, klawiatura korzystająca z przedniego aparatu w smartfonie.

Wirtualna klawiatura to pomysł o długiej historii, który w swoim czasie wydawał się wręcz rewolucyjny, ale jakoś nie przyjął się na rynku. Dzisiaj laserowe klawiatury do smartfonów oferowane są w niektórych sklepach z gadżetami, między wiatraczkami USB a świecącymi kabelkami i nie wywołują wielkich emocji. Niepomny tego Samsung wskrzesza to rozwiązanie jako SelfieType. Jak ma to działać? Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale główna zasada przypomina dawne wynalazki tego typu. Użytkownik może pisać, stukając palcami po stole lub na innej płaskiej powierzchni. Przedni aparat w smartfonie przechwyci te gesty i zamieni na tekst wprowadzany na ekranie urządzenia.

Samsung zapewnia, że jego klawiatura nie będzie wymagała dodatkowych akcesoriów i poza smartfonami sprawdzi się także na tabletach, a nawet laptopach. O sukcesie nowego rozwiązania decydować ma wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Najwyraźniej SI będzie musiała poradzić sobie z interpretacją ruchów palców użytkownika mimo tego, że na stole nie będą wyświetlane litery – przynajmniej tak można wnioskować z załączonej grafiki zapowiadającej Samsung SelfieType.

Na CES 2020 Samsung zademonstruje także kilka innych nieoczywistych pomysłów: czujnik promieniowania UV, który będzie można wmontować w smart opaskę, system oświetlenia okiennego, który będzie symulować prawdziwe światło słoneczne, skaner w formie pisaka, na żywo zamieniający tekst drukowany czy pisany na papierze na tekst cyfrowy, a także powiązane ze smartfonem urządzenie służące do analizy… skóry włosów.

Źródło tekstu: Android Authority