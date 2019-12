Tym razem chińskie marki walczą o tytuł... najlepszej ładowarki

Tym razem chińskie marki - Oppo, Vivo, Xiaomi oraz Realme - zdecydowały się stoczyć pojedynek w całkowicie nowej kategorii. Jest nią rywalizacja o miano najlepszej ładowarki.

Jakie (momentami absurdalne) starcia ze świata mobilnego sobie przypominacie? Na pewno będzie to walka na liczbę megapikseli w aparacie, na poziom bezramkowości (moje 99,25% jest lepsze od twojego 99,24%) oraz na bycie pierwszym producentem ze zginanym smartfonem. Tym razem (głównie chińskie) marki stanęły do kolejnego. Stawką jest bycie producentem najlepszej ładowarki.

Obecnie na tronie jest Oppo ze swoim telefonem Reno Ace, którego dzięki technologii 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge (uff...) można naładować od zera do 4000 mAh w ciągu 30 minut. W bloku startowym stoi już jednak Xiaomi ze swoją ładowarką 66 W do Xiaomi Mi 10 (ale Xiaomi zapowiadał już ładowarkę 100 W). Do wejścia na arenę szykuje się Vivo zapowiadając... 120 W. Do konkurentów chce też dołączyć Realme, który szykuje technologię Superdart, która ma być bezpośrednią odpowiedzią na 100 W Xiaomi.

Zobaczymy co z tego wyjdzie.

