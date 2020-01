Potęga Facebooka: Polska firma Brand24 straciła 8 proc. klientów przez bana

Brand24 to polska firma, trudniąca się monitorowaniem mediów na zlecenie klientów i marketingiem internetowym. We wrześniu 2019 roku Facebook zablokował konta Brand24, tłumacząc to pobieraniem zbyt wielu danych z Instagrama. Jak radzi sobie Brand24 bez Facebooka?

Facebook zablokował konta firmie Brand24 i jej założycielowi Michałowi Sadowskiemu 31 lipca 2019 roku. Brand24 został wymieniony w artykule Business Insidera w niepochlebnym towarzystwie podmiotów, które nadużywały możliwości pobierania danych o użytkownikach Instagrama. Podmioty te zapisywały dane niedostępne przez API dla partnerów. Sadowski twierdzi, że nie wie, czym „podpadł” Facebookowi i że Brand24 nie łamała regulaminu.

Marketing bez Facebooka. Czy to możliwe?

Efekty blokady nietrudno było przewidzieć. Wyborcza informuje, że w wyniku problemów z Facebookiem firma Brand24 straciła 8 proc. klientów. Rok 2019 zamknęła ze wzrostem przychodów i liczbą abonentów, ale w ciągu ostatniego kwartału sporo straciła.

W 2019 roku Brand24 zwiększyła liczbę klientów z 2096 do 3220. Na liście we wrześniu były takie marki jak Intel, Ikea, Leroy Merlin czy Vichy. Firma zyskała 703 nowych klientów z 80 krajów, ale końcówka roku przyniosła odejście 306 abonentów. W oficjalnym komunikacie Sadowski napisał, że było to najtrudniejsze wyzwanie biznesowe w historii spółki.

Zobacz: Google Play i App Store: Google przegonił Facebooka, TikTok wciąż zyskuje

Zobacz: TokTok pozwoli na tworzenie deepfake'ów

Brand24 najgorsze ma już za sobą. We wrześniu zaczęła monitorować szalenie popularny TikTok, pod koniec listopada Twitch. Nowe obszary analiz nie zastąpiły w pełni Facebooka i Instagrama.

Facebook wciąż nie wytłumaczył, dlaczego konta Brand24 zostały zablokowane. Sadowski wciąż walczy i ich przywrócenie. W styczniu 2020 firma Brand24 dostała propozycję ugody. Wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Źródło zdjęć: Brand24

Źródło tekstu: Wyborcza.pl, Brand24