Wester Digital na CES 2020 prezentuje szybkie, pojemne i przenośne nośniki pamięci

Podczas odbywających się w Las Vegas (USA) targów CES 2020, firma Western Digital zaprezentowała gamę nowości rozszerzających portfolio jej produktów. Wśród nich znalazł się prototypowy przenośny dysk SSD o pojemności 8 TB, wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20 Gb/s, a także pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 1TB.

Prototypowy SSD SanDisk 8 TB

Firma Western Digital pokazała w Las Vegas kieszonkowy nośnik SuperSpeed USB 20Gbps portable SSD. Urządzenie stworzono z myślą o użytkownikach, którzy chcą bez ograniczeń tworzyć swoje cyfrowe kolekcje i mieć je zawsze pod ręką. Sprostać tym oczekiwaniom ma przenośny dysk SSD SanDisk o pojemności 8 TB, który stanowi połączenie ogromnego doświadczenia firmy w dziedzinie produktów flash oraz doskonałego wzornictwa.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 1TB

Kolejny z zaprezentowanych nowych produktów to pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C o pojemności 1 TB. Został on stworzony z myślą o najnowszych laptopach, wyposażonych w gniazda USB-C. Dzięki podwójnemu interfejsowi (USB-C i USB-A), produkt pozwala łatwo przenosić duże pliki (na przykład zdjęcia i filmy) pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w obsługiwane gniazda.

Całość jest zamknięta w metalowej obudowie o niewielkich rozmiarach. Pendrive o pojemności 1 TB trafi do sprzedaży jeszcze w I kwartale 2020 roku. Urządzenie zostało wycenione na 249,99 USD (około 946 zł). Dostępne będą też inne pojemności: 512 GB (89,99 USD, 341 zł), 256 GB (45,99 USD, 174 zł), 128 GB (24,9 USD, 95 zł), 64 GB (14,99 USD, 57 zł) i 32 GB (10,99 USD, 42 zł).

WD_Black P50 Game Drive SSD

Portfolio produktów WD_Black zapewnia wydajność, pojemność i niezawodność, których wymagają gracze korzystający zarówno z komputerów PC, jak i konsol. Na targach CES 2020 prezentowanych jest pięć produktów z tego segmentu, w tym między innymi:

WD_Black P50 Game Drive SSD - pierwszy na rynku nośnik dla graczy wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20Gbps. Dysk jest już dostępny w następujących cenach: 500 GB - 179,99 USD (681 zł), 1 TB - 249,99 USD (946 zł), 2 TB - 499,99 USD (1893 zł), dostępny wkrótce.

- pierwszy na rynku nośnik dla graczy wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20Gbps. Dysk jest już dostępny w następujących cenach: Dwa dyski licencjonowane dla konsoli Xbox , oferowane wraz z czasowym dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate: WD_Black P10 Game Drive for Xbox One : 2 TB - 69,99 USD 89,99 USD (265 zł 341 zł ), 4 TB - 119,99 USD 129,99 USD (454 zł 492 zł ), 5 TB - 109,99 USD 149,99 USD (416 zł 568 zł ), dostępny wkrótce, WD_Black D10 Game Drive for Xbox One : 12 TB - 299,99 USD (1136 zł).

, oferowane wraz z czasowym dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate:

Wszystkie podane w tej wiadomości ceny pochodzą ze sklepu internetowego firmy Western Digital, dostępnego pod adresem shop.westerndigital.com.

ibi - urządzenie SanDisk do zdjęć i filmów

ibi to urządzenie do inteligentnego zarządzania zdjęciami i filmami, oferujące użytkownikom lokalną przestrzeń dyskową, która działa jak osobista chmura dla multimediów. Jego kluczowe cechy to:

aplikacja mobilna pozwalająca użytkownikom połączyć się ze swojego telefonu w celu wykonania automatycznego backupu - intuicyjny interfejs ułatwia zebranie, organizowanie i prywatne udostępnianie multimediów,

możliwość agregowania plików z różnych źródeł, w tym laptopów, nośników USB, serwisów społecznościowych i platform chmurowych - wszystkie dane są przechowywane na ibi z możliwością przeglądania z poziomu aplikacji,

1 TB pojemności pozwala na przechowanie do 250000 zdjęć lub 100 godzin wideo.

Urządzenie na początku zostanie wprowadzone na rynek amerykański.

- Użytkownicy tworzą dziś więcej treści niż kiedykolwiek, dlatego potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań, które pozwolą im zapisywać i udostępniać cyfrowe materiały, a także korzystać z nich i zarządzać nimi. Naszym absolutnym priorytetem jest ułatwić im to, oddając im jednocześnie pełną kontrolę nad swoimi danymi, tak by wiedzieli, że są bezpieczne i dostępne niezależnie od tego gdzie i kiedy będą ich potrzebowali.

- powiedział David Ellis, wiceprezes ds. marketingu produktów Western Digital

Źródło tekstu: Western Digital