Oto i on. Najpotężniejszy telefon Xiaomi - Black Shark 3 przejdzie do historii

Wcześniej pisaliśmy dla Was o nadchodzącym, najpotężniejszym w historii telefonie Xiaomi. Black Shark 3 zapowiadaliśmy jako premierę urządzenia o bezkompromisowej wydajności oraz dbałości o potrzeby graczy. Jak się okazuje, Black Shark 3 od Xiaomi jest nie tylko potężny, ale i... innowacyjny. Jest to bowiem pierwszy telefon gamingowy na świecie, który obsługuje łączność 5G.

Tym samym, Black Shark 3 przechodzi do historii będąc pierwszym telefonem gamingowym, który obsługuje sieci 5G. Jak dotąd, żaden inny producent nie zdecydował się na umieszczenie takiego modułu na pokładzie wydanego na rynek sprzętu. Specyfikacja urządzenia nie odbiega od tego, co zaserwowano środowisku w przeciekach oraz teaserach, natomiast obecność 5G jest niespodzianką. Szkoda, że żaden inny producent nie zdecydował się na to wcześniej - wszak 5G doskonale pasuje do telefonów gamingowych.

Xiaomi zdecydowało się wydać dwie wersje urządzenia - różniące się wielkością ekranu, wariantami oraz pojemnością baterii. Black Shark 3 Pro pozwala cieszyć się treściami na ekranie 7.1 cala, AMOLED w rozdzielczości 2K (3120 x 1440 pikseli), a wariant Standard: 6.67 cala, AMOLED w jakości Full HD+. Producent chwali się systemem chłodzenia nazywanym "kanapką", który wykorzystuje miniaturowe rurki wypełnione płynem.

Black Shark 3 jest napędzany przez procesor Qualcomm's Snapdragon 865 wspierany przez 8 / 12 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 128 lub 256 GB przestrzeni. Oprócz tego, mobilni gracze ucieszą się z obecności kamery głównej z matrycą 64 MP, 13 MP (szeroki kąt) oraz czujnika głębi (5 MP). Bateria, w zależności od wersji (Standard / Pro) oferuje albo 4720 albo 5000 mAh pojemności. Producent zadbał o możliwość szybkiego uzupełnienia energii: od 0 do 50 procent naładuje się w 12 minut (!), a w 38 minut osiągnie pełne naładowanie.

Ciekawie kształtują się ceny: wariant 8GB/128GB kosztuje około 500 dolarów, 12GB/128GB to już ok. 550 dolarów, a 12GB/256GB - około 575 dolarów. Wersja Pro: 8GB/256GB - 675 dolarów i 12GB/256GB - 720 dolarów. Wersja Pro jest wyraźnie droższa od wariantu "standard".

Źródło tekstu: Business Wire