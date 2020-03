Apple rozważa iPhone'a ze zwijanym ekranem

Apple rozważa zaprezentowanie całkowicie nowego iPhone'a. Miałby on mieć nie zginany ekran, ale zwijany.

Apple bardzo ostrożnie podchodzi do trendu zginanych smartfonów. W przeciwieństwie do Samsunga, Huaweia czy Motoroli, firma z Cupertino skupia się na rozwoju znanych już konstrukcji. Nie znaczy to jednak, że ma być tak na stałe. Do Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych wpłynął bowiem bardzo interesujący wniosek. Opisuje on urządzenie z elastyczna strukturą wyswietlacza. Wniosek wprost wspomina też o zwijaniu i rozwijaniu.

Producent nie napisał co prawda wprost, że chodzi o telefon, ale szanse na to, ze Apple rozważa zastosowanie takiego mechanizmu w smartfonie jest o wiele większe niż w przypadku MacBooka, iPada czy Apple Watcha. Niestety, poszczególne firmy rejestrują wiele patentów, ale dużej części nigdy nie wykorzystują. Nie możemy być zatem pewni debiutu takiego urządzenia, ale na pewno Apple je rozważa.

Źródło tekstu: phonearena