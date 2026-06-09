Naukowcy szokują. Smartfony winne są malejącej dzietności na świecie

Ostatnie badania naukowe – m.in. te opublikowane przez National Bureau of Economic Research oraz zespół ekonomistów z University of Cincinnati – sugerują, że upowszechnienie się smartfonów po 2007 roku może być jednym z istotnych czynników wpływających na globalny spadek wskaźników dzietności.

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Smartfony winne słabej dzietności

Badacze zauważyli przede wszystkim korelację czasową. Spadek dzietności na całym świecie rozpoczął się mniej więcej w 2007 roku, kiedy to zadebiutował pierwszy iPhone.

W USA odnotowano szczególnie wyraźny spadek liczby urodzeń wśród kobiet w wieku 15–24 lata po wprowadzeniu iPhone’a. Według autorów badań, dostęp do smartfonów może tłumaczyć od jednej trzeciej do nawet połowy całkowitego spadku dzietności obserwowanego w latach 2007–2011.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi - czemu smartfony zmniejszyły liczbę urodzin dzieci na świecie? Przede wszystkim chodzi o sposób w jaki ludzie budują relację. Zwiększył się czas spędzany przed ekranem, kosztem interakcji bezpośrednich. Do tego dochodzi też łatwiejszy dostęp do treści, w tym pornograficznych, ale też związanych ze skuteczną antykoncepcją.