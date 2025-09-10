Wiadomości

Rosja zaatakowała Polskę? Wstrząsający ALERT RCB

W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nad naszym krajem znalazło się kilka rosyjskich dronów, które uczestniczyły w atakach na Ukrainę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:34
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rosja zaatakowała Polskę? Wstrząsający ALERT RCB

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Uczestniczyło w nim kilkaset dronów, które ostrzeliwały nie tylko Kijów, ale też oddalony o 80 km od polskiej granicy Lwów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Część maszyn naruszyła polską przestrzeń powietrzną, więc do działania ruszyło polskie wojsko, które zestrzeliło kilka maszyn, stanowiące ewentualne zagrożenie dla obywateli.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/128GB 6.58" 120Hz Zielony
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/128GB 6.58" 120Hz Zielony
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Złoty
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Złoty
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona.

poinformowało wojsko.

Mieszkańcy trzech województw (lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego) otrzymali alerty RCB. W nich informowani się o operacji neutralizacji dronów. Służby proszą też o informacje na temat miejsc, gdzie mogły upaść wrogie maszyny.

W związku z zagrożeniem zablokowano działalność kilku lotnisk, w tym w Warszawie, Modlinie oraz Rzeszowie. Jednak z najnowszych informacji wynika, że już wracają one do normalnego funkcjonowania. W trybie nadzwyczajnym działa jeszcze lotnisko w Lublinie.

Na godz. 8 premier Donald Tuska zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu w tej sprawie. 

Image
telepolis
Alert RCB wojna w Ukrainie rosyjskie drony polska przestrzeń powietrzna
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis.pl