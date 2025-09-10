Rosja zaatakowała Polskę? Wstrząsający ALERT RCB

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Uczestniczyło w nim kilkaset dronów, które ostrzeliwały nie tylko Kijów, ale też oddalony o 80 km od polskiej granicy Lwów.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Część maszyn naruszyła polską przestrzeń powietrzną, więc do działania ruszyło polskie wojsko, które zestrzeliło kilka maszyn, stanowiące ewentualne zagrożenie dla obywateli.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. poinformowało wojsko.

Mieszkańcy trzech województw (lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego) otrzymali alerty RCB. W nich informowani się o operacji neutralizacji dronów. Służby proszą też o informacje na temat miejsc, gdzie mogły upaść wrogie maszyny.

W związku z zagrożeniem zablokowano działalność kilku lotnisk, w tym w Warszawie, Modlinie oraz Rzeszowie. Jednak z najnowszych informacji wynika, że już wracają one do normalnego funkcjonowania. W trybie nadzwyczajnym działa jeszcze lotnisko w Lublinie.