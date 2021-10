ZUO Mobile podsumowuje pierwszą połowę roku Mobile Vikings

Wirtualny operator Mobile Vikings podsumował swoją działalność w pierwszej połowie roku. Jak to ma już w zwyczaju, swoje dokonania przedstawił nie w formie suchych tabel z liczbami, lecz w filmowym żarcie – tym razem jest raport dla zarządu w siedzibie ZUO Mobile.

ZUO Mobile to inaczej skrót od Zniewalającego Umowami Operatora – w taki sposób Vikingowie określają każdą dużą sieć komórkową, dla której są konkurencją. Od nich Mobile Vikings starają się odróżnić przede wszystkim modelem działania i wizerunkowo – nie mają salonów sprzedaży, nie wydają środków na reklamy, nie angażują gwiazd i celebrytów do promocji swojej oferty, stawiają za to na aspekt społecznościowy i nietypowe akcje wsparcia i pomocy potrzebującym.

Zobacz: Play na Kartę: przyjdź i odbierz 100 GB

Takie podejście zdaniem operatora opłaciło się, ponieważ Mobile Vikings ma już ponad 75 tysięcy klientów (gdzie inaczej pada już nawet 80 tys.). Choć to nie jest rekordowa liczba wśród MVNO, warto zauważyć, że Mobile Vikings z roku na rok powoli zyskuje nowych klientów, mniej ich tracąc. W grudniu 2020 operator podawał, że ma 60 tys. aktywnych kart SIM, a z kolei najnowszy raport UKE o przenośności numerów w 3Q2021 wskazuje, że Vikingowie uzyskali w trzecim kwartale bieżącego roku 3127 użytkowników netto.

Swój raport podsumowujący pierwsze półrocze Mobile Vikings ujął w formę zabawnego wideo, na którym ZUO Mobile raportuje swojemu zarządowi o dokonaniach sieci. Poza zdobyciem nowych klientów Vikingowie przypominają o wprowadzonych w minionych miesiącach ofertach dla swoich użytkowników, a także o akcjach specjalnych, jak rozdawanie balonów na Blue Monday, warsztaty z motania zioła, konkursie vioskary, inicjatywie krwiodawstwa, a także bardzo przydatnej akcji Jerzyki 2.0, podczas której rozdawane były budki dla jerzyków – pożytecznych ptaszków, dzięki którym komary stają się mniej dotkliwe.

Mobile Vikings przedstawił także wykres, na którym widać, jak operator pozyskiwał klientów od początku 2019 roku. W wideo i prezentacji na stronie operatora zabrakło co prawda jakichkolwiek danych finansowych i innych szczegółów związanych z działaniem sieci, ale doceniamy pomysłowość Vikingów i ich nietypowe podejście do biznesu.

Zobacz: Internet mobilny w Mobile Vikings o 30% taniej. 250 GB to tylko 42 zł

Zobacz: Mobile Vikings: 100 GB lub darmowy miesiąc za krew

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: wł. na podstawie Mobile Vikings