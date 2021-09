Internet mobilny w Mobile Vikings o 30% taniej. 250 GB to tylko 42 zł

Sieć Mobile Vikings ruszyła z promocją, w ramach której Internet mobilny jest o 30% tańszy niż zwykle i tak przez trzy doładowania na dowolny wariant Pokładów Internetu.

W Mobile Vikings trwa promocja Zniżka 30% na start. W jej ramach trzy pierwsze doładowania Pokładów Internetu, bez względu na wybrany wariant, są o 30% tańsze. Jest to oferta na kartę, czyli używasz kiedy i jak chcesz.

Wikingowie dają trzy pakiety do wyboru:

100 GB za 28 zł na start (3 doładowania), a potem 40 zł,

na start (3 doładowania), a potem 40 zł, 150 GB za 35 zł na start (3 doładowania), a potem 50 zł,

na start (3 doładowania), a potem 50 zł, 250 GB za 42 zł na start (3 doładowania), a potem 60 zł.

Jeden abonent może zakupić maksymalnie 5 kart SIM w ofercie promocyjnej. Kolejne karty nie będą objęte zniżką. Pakiety są ważne przez 31 dni od momentu aktywacji.

Promocja trwa od 14 września do 21 października 2021 roku. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest aktywacja numeru do 30 listopada 2021 roku. Rabat musi zostać wykorzystany do 5 marca 2022 roku. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings