Internet ze Starlinków wchodzi do Polski

Internet satelitarny ze Starlinków oficjalnie rusza w Polsce. Ograniczona liczba osób może złożyć zamówienie i cieszyć się dostępem do Internetu także w miejscach, gdzie żaden inny dostawca tego nie oferuje.

Nad naszymi głowami krąży całkiem już duża konstelacja Starlinków, czyli małych satelitów, których celem jest zapewnienie dostępu do Internetu na całym ziemskim globie. Fizycznie jest to już prawie możliwe, jednak w poszczególnych państwach konieczne jest zdobycie wymaganych lokalnym prawem zezwoleń. Dotyczy to również Polski. Jak jednak się właśnie dowiedzieliśmy, w naszym kraju można już zamawiać internetową usługę Elona Muska, założyciela SpaceX.

Od razu należy przypomnieć, że Internet ze Starlinków nie jest tanią przyjemnością. Jednak w przypadku, gdy nie ma żadnej innej alternatywy, ten problem nie dla każdego jest problemem. A ceny są następujące:

2269 zł za sprzęt,

za sprzęt, 276 zł za wysyłkę i obsługę,

za wysyłkę i obsługę, 449 zł miesięcznie za usługę.

Ceny są wysokie, ale możemy w zamian liczyć na dosyć szybkie połączenie. 13 maja 2021 roku w Europie przeprowadzono test za pomocą serwisu speedtest.net i otrzymano 560 Mb/s dla pobierania danych i prawie 40 Mb/s dla ich wysyłania. A to wszystko przy pingu na poziomie 13 ms. Niektórzy używają łączy światłowodowych, które oferują gorsze parametry. A wraz ze wzrostem liczby Starlinków na orbicie okołoziemskiej może być jeszcze lepiej, przynajmniej na obszarach, gdzie nie będzie zbyt wielu użytkowników.

Zamówienia na Internet ze Starlinków można składać na stronie www.starlink.com.

